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Студентка з Луцька отримала від уряду 50 тисяч. ФОТО

Студентка з Луцька отримала від уряду 50 тисяч. ФОТО
Студентка з Луцька Анастасія Хазова стала лауреаткою Премії Камінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

Про це повідомляє Перший.

«Це велика честь бути серед 20 лауреатів. Точно знаю, що просто так нічого не буває, і жодні нагороди чи здобутки «не падають з неба». До того часу, поки я не влаштувалася на роботу, мама називала мене «вічним волонтером» у доброму сенсі. Я хочу, щоб моя країна розвивалася. Впевнена, що все, що нас оточує - ми створюємо самостійно», – зазначила Анастасія Хазова, яка навчається у Східноєвропейському нацуніверситеті імені Лесі Українки.

За інформацією від прес-служби Міністерства молоді та спорту, 10 грудня в Будинку Уряду, що в Києві, відбулось урочисте нагородження лауреатів. 20 хлопців і дівчат, які своєю діяльністю та діяльністю громадських організацій сприяли розвитку молодіжної політики у своїх містах та регіонах, отримали диплом та нагрудний знак.

Грошовий еквівалент Премії - 50 тисяч гривень – було переказано лауреатам у серпні цього року.

Студентка з Луцька отримала від уряду 50 тисяч. ФОТО
Студентка з Луцька отримала від уряду 50 тисяч. ФОТО
Студентка з Луцька отримала від уряду 50 тисяч. ФОТО
Студентка з Луцька отримала від уряду 50 тисяч. ФОТО
Студентка з Луцька отримала від уряду 50 тисяч. ФОТО

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Теги: студентка, уряд, премія, Луцьк
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