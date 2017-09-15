Студентка з Луцька отримала від уряду 50 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 21:11
Студентка з Луцька Анастасія Хазова стала лауреаткою Премії Камінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.
Про це повідомляє Перший.
«Це велика честь бути серед 20 лауреатів. Точно знаю, що просто так нічого не буває, і жодні нагороди чи здобутки «не падають з неба». До того часу, поки я не влаштувалася на роботу, мама називала мене «вічним волонтером» у доброму сенсі. Я хочу, щоб моя країна розвивалася. Впевнена, що все, що нас оточує - ми створюємо самостійно», – зазначила Анастасія Хазова, яка навчається у Східноєвропейському нацуніверситеті імені Лесі Українки.
За інформацією від прес-служби Міністерства молоді та спорту, 10 грудня в Будинку Уряду, що в Києві, відбулось урочисте нагородження лауреатів. 20 хлопців і дівчат, які своєю діяльністю та діяльністю громадських організацій сприяли розвитку молодіжної політики у своїх містах та регіонах, отримали диплом та нагрудний знак.
Грошовий еквівалент Премії - 50 тисяч гривень – було переказано лауреатам у серпні цього року.
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Про це повідомляє Перший.
«Це велика честь бути серед 20 лауреатів. Точно знаю, що просто так нічого не буває, і жодні нагороди чи здобутки «не падають з неба». До того часу, поки я не влаштувалася на роботу, мама називала мене «вічним волонтером» у доброму сенсі. Я хочу, щоб моя країна розвивалася. Впевнена, що все, що нас оточує - ми створюємо самостійно», – зазначила Анастасія Хазова, яка навчається у Східноєвропейському нацуніверситеті імені Лесі Українки.
За інформацією від прес-служби Міністерства молоді та спорту, 10 грудня в Будинку Уряду, що в Києві, відбулось урочисте нагородження лауреатів. 20 хлопців і дівчат, які своєю діяльністю та діяльністю громадських організацій сприяли розвитку молодіжної політики у своїх містах та регіонах, отримали диплом та нагрудний знак.
Грошовий еквівалент Премії - 50 тисяч гривень – було переказано лауреатам у серпні цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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