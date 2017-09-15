Студентка з Луцька отримала від уряду 50 тисяч. ФОТО

Анастасія Хазова стала лауреаткою Премії Камінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.



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«Це велика честь бути серед 20 лауреатів. Точно знаю, що просто так нічого не буває, і жодні нагороди чи здобутки «не падають з неба». До того часу, поки я не влаштувалася на роботу, мама називала мене «вічним волонтером» у доброму сенсі. Я хочу, щоб моя країна розвивалася. Впевнена, що все, що нас оточує - ми створюємо самостійно», – зазначила Анастасія Хазова, яка навчається у Східноєвропейському нацуніверситеті імені Лесі Українки.



За інформацією від прес-служби Міністерства молоді та спорту, 10 грудня в Будинку Уряду, що в Києві, відбулось урочисте нагородження лауреатів. 20 хлопців і дівчат, які своєю діяльністю та діяльністю громадських організацій сприяли розвитку молодіжної політики у своїх містах та регіонах, отримали диплом та нагрудний знак.



Грошовий еквівалент Премії - 50 тисяч гривень – було переказано лауреатам у серпні цього року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студентка з Луцькастала лауреаткою Премії Камінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.Про це повідомляє Перший «Це велика честь бути серед 20 лауреатів. Точно знаю, що просто так нічого не буває, і жодні нагороди чи здобутки «не падають з неба». До того часу, поки я не влаштувалася на роботу, мама називала мене «вічним волонтером» у доброму сенсі. Я хочу, щоб моя країна розвивалася. Впевнена, що все, що нас оточує - ми створюємо самостійно», – зазначила Анастасія Хазова, якаімені Лесі Українки.За інформацією від прес-служби Міністерства молоді та спорту, 10 грудня в Будинку Уряду, що в Києві, відбулось урочисте нагородження лауреатів. 20 хлопців і дівчат, які своєю діяльністю та діяльністю громадських організацій сприяли розвитку молодіжної політики у своїх містах та регіонах, отримали диплом та нагрудний знак.Грошовий еквівалент Премії - 50 тисяч гривень – було переказано лауреатам у серпні цього року.

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