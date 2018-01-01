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Сидів поруч з тілом безхатька: зворушлива історія про пса з Рівного

Сидів поруч з тілом безхатька: зворушлива історія про пса з Рівного
У Рівному помер безхатько, який ночував на сходах приміщення «Укрпошти», що навпроти майдану Незалежності. Чоловік говорив усім, що він родом з Донбасу.

Проте, людей зворушив собака, який залишився охороняти тіло безхатька навіть після його смерті, - пише Рівне вечірнє.

Про цей випадок написав у своєму Facebook керівник патрульної поліції Рівного Сергій Мерчук:

"..Більшість називає таких людей «бомжами», щоб самоствердитись,бо впевнені, що ніколи не опиняться в його ситуації. Але друг, який на фото, не забрав з кишень покійника останнє. Не ділив майно після його смерті. Хоч таке часто бачать патрульні під час своєї служби у людей.

Цей друг вірно сидів поруч і не підпускав нас ще довгий час. Він охороняє товариша так, як і влітку, коли той дебоширив, а ми його заспокоювали. І тут він поруч до останнього. Бо він щирий друг, не зважаючи на те, що є простим дворовим собакою, але з якостями, які багатьом людям невідомі".

Сидів поруч з тілом безхатька: зворушлива історія про пса з Рівного

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Теги: пес, Рівне, безхатько
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