Двоє волинян потрапили «на гачок» інтернет-шахраїв

Лучани вкотре потерпають від шахрайських дій, купуючи товар в інтернеті.Так, на "гачок" шахраїв потрапила 25-річна лучанка. Дівчина, купуючи шуби на сайті ОLX. перерахувала на рахунки "продавців" 4 тисячі гривень, - інформує прокуратура Волинської області.Звісно, отримавши гроші, шахраї зникли з ефіру, відтак лучанка лишилася без грошей і без товару.А житель села Голишів перерахував 15 тис. грн. незнайомцям, бажаючи стати власником автомобіля, оголошення про продаж якого так само було виставлено на сайті ОLX. Результат той самий – ні грошей, ні авто.Тож, поліція вкотре звертається до волинян з проханням бути уважними та обережними, купуючи товари через мережу інтернет.