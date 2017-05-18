Двоє волинян потрапили «на гачок» інтернет-шахраїв
Сьогодні, 17:50
Лучани вкотре потерпають від шахрайських дій, купуючи товар в інтернеті.
Так, на "гачок" шахраїв потрапила 25-річна лучанка. Дівчина, купуючи шуби на сайті ОLX. перерахувала на рахунки "продавців" 4 тисячі гривень, - інформує прокуратура Волинської області.
Звісно, отримавши гроші, шахраї зникли з ефіру, відтак лучанка лишилася без грошей і без товару.
А житель села Голишів перерахував 15 тис. грн. незнайомцям, бажаючи стати власником автомобіля, оголошення про продаж якого так само було виставлено на сайті ОLX. Результат той самий – ні грошей, ні авто.
Тож, поліція вкотре звертається до волинян з проханням бути уважними та обережними, купуючи товари через мережу інтернет.
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Так, на "гачок" шахраїв потрапила 25-річна лучанка. Дівчина, купуючи шуби на сайті ОLX. перерахувала на рахунки "продавців" 4 тисячі гривень, - інформує прокуратура Волинської області.
Звісно, отримавши гроші, шахраї зникли з ефіру, відтак лучанка лишилася без грошей і без товару.
А житель села Голишів перерахував 15 тис. грн. незнайомцям, бажаючи стати власником автомобіля, оголошення про продаж якого так само було виставлено на сайті ОLX. Результат той самий – ні грошей, ні авто.
Тож, поліція вкотре звертається до волинян з проханням бути уважними та обережними, купуючи товари через мережу інтернет.
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