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Двоє волинян потрапили «на гачок» інтернет-шахраїв

Двоє волинян потрапили «на гачок» інтернет-шахраїв
Лучани вкотре потерпають від шахрайських дій, купуючи товар в інтернеті.

Так, на "гачок" шахраїв потрапила 25-річна лучанка. Дівчина, купуючи шуби на сайті ОLX. перерахувала на рахунки "продавців" 4 тисячі гривень, - інформує прокуратура Волинської області.

Звісно, отримавши гроші, шахраї зникли з ефіру, відтак лучанка лишилася без грошей і без товару.

А житель села Голишів перерахував 15 тис. грн. незнайомцям, бажаючи стати власником автомобіля, оголошення про продаж якого так само було виставлено на сайті ОLX. Результат той самий – ні грошей, ні авто.

Тож, поліція вкотре звертається до волинян з проханням бути уважними та обережними, купуючи товари через мережу інтернет.

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Теги: інтернет, шахраї, Волинь
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