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Депутати хочуть перейменувати УПЦ МП

Депутати хочуть перейменувати УПЦ МП
Депутати хочуть терміново розглянути законопроекти №5309 та №5309П, якими хочуть врегулювати питання назв українських церков.

Зокрема, встановити, що в Україні є лише одна Українська православна церква, - пише УНН.

Про це на засіданні погоджувальної ради парламенту повідомив народний депутат України від Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко.

"Я хотів би звернутися від імені фракції Блоку Петра Порошенка попросити і голову Верховної Ради, всіх колег разом відпрацювати терміново два законопроекти. Один - за назвами церков в Україні, який буде передбачати, що церква буде називатися так, як вона повинна називатися, відповідно до свого центр, де б він не знаходився. І Українська православна церква є одна - Православна церква України", - сказав Гончаренко.

Він додав, що парламенту також необхідно врегулювати питання переходу громад в Православну церкву України та захистити їх майно.

"Друге - про те, що нам необхідно прийняти закон і законодавчо врегулювати питання переходу громад в Православну церкву України, включаючи питання захисту майна, щоб хаосу і зазіхань ми не побачили, щоб це було законодавчо врегульовано", - зазначив Гончаренко.

Після цього Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що відповідні питання можуть бути винесені на розгляд депутатів в четвер, якщо в середу їх затвердить парламентський комітет.

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Теги: церква, Томос
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Коментарі 1
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Невже немає більш глобальних питань ніж питання церкви? Дебіли депутати, наведіть порядок в країні, бо ми скоро наведемо порядок у ВР.
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