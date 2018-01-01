Депутати хочуть перейменувати УПЦ МП





Зокрема, встановити, що в Україні є лише одна Українська православна церква, - пише



Про це на засіданні погоджувальної ради парламенту повідомив народний депутат України від Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко.



"Я хотів би звернутися від імені фракції Блоку Петра Порошенка попросити і голову Верховної Ради, всіх колег разом відпрацювати терміново два законопроекти. Один - за назвами церков в Україні, який буде передбачати, що церква буде називатися так, як вона повинна називатися, відповідно до свого центр, де б він не знаходився. І Українська православна церква є одна - Православна церква України", - сказав Гончаренко.



Він додав, що парламенту також необхідно врегулювати питання переходу громад в Православну церкву України та захистити їх майно.



"Друге - про те, що нам необхідно прийняти закон і законодавчо врегулювати питання переходу громад в Православну церкву України, включаючи питання захисту майна, щоб хаосу і зазіхань ми не побачили, щоб це було законодавчо врегульовано", - зазначив Гончаренко.



Після цього Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що відповідні питання можуть бути винесені на розгляд депутатів в четвер, якщо в середу їх затвердить парламентський комітет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати хочуть терміново розглянути законопроекти №5309 та №5309П, якими хочуть врегулювати питання назв українських церков.Зокрема, встановити, що в Україні є лише одна Українська православна церква, - пише УНН Про це на засіданні погоджувальної ради парламенту повідомив народний депутат України від Блоку Петра Порошенка"Я хотів би звернутися від імені фракції Блоку Петра Порошенка попросити і голову Верховної Ради, всіх колег разом відпрацювати терміново два законопроекти. Один - за назвами церков в Україні, який буде передбачати, що церква буде називатися так, як вона повинна називатися, відповідно до свого центр, де б він не знаходився. І Українська православна церква є одна - Православна церква України", - сказав Гончаренко.Він додав, що парламенту також необхідно врегулювати питання переходу громад в Православну церкву України та захистити їх майно."Друге - про те, що нам необхідно прийняти закон і законодавчо врегулювати питання переходу громад в Православну церкву України, включаючи питання захисту майна, щоб хаосу і зазіхань ми не побачили, щоб це було законодавчо врегульовано", - зазначив Гончаренко.Після цього Голова Верховної Радиповідомив, що відповідні питання можуть бути винесені на розгляд депутатів в четвер, якщо в середу їх затвердить парламентський комітет.

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