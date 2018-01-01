Депутати хочуть перейменувати УПЦ МП
Сьогодні, 15:46
Депутати хочуть терміново розглянути законопроекти №5309 та №5309П, якими хочуть врегулювати питання назв українських церков.
Зокрема, встановити, що в Україні є лише одна Українська православна церква, - пише УНН.
Про це на засіданні погоджувальної ради парламенту повідомив народний депутат України від Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко.
"Я хотів би звернутися від імені фракції Блоку Петра Порошенка попросити і голову Верховної Ради, всіх колег разом відпрацювати терміново два законопроекти. Один - за назвами церков в Україні, який буде передбачати, що церква буде називатися так, як вона повинна називатися, відповідно до свого центр, де б він не знаходився. І Українська православна церква є одна - Православна церква України", - сказав Гончаренко.
Він додав, що парламенту також необхідно врегулювати питання переходу громад в Православну церкву України та захистити їх майно.
"Друге - про те, що нам необхідно прийняти закон і законодавчо врегулювати питання переходу громад в Православну церкву України, включаючи питання захисту майна, щоб хаосу і зазіхань ми не побачили, щоб це було законодавчо врегульовано", - зазначив Гончаренко.
Після цього Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що відповідні питання можуть бути винесені на розгляд депутатів в четвер, якщо в середу їх затвердить парламентський комітет.
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Зокрема, встановити, що в Україні є лише одна Українська православна церква, - пише УНН.
Про це на засіданні погоджувальної ради парламенту повідомив народний депутат України від Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко.
"Я хотів би звернутися від імені фракції Блоку Петра Порошенка попросити і голову Верховної Ради, всіх колег разом відпрацювати терміново два законопроекти. Один - за назвами церков в Україні, який буде передбачати, що церква буде називатися так, як вона повинна називатися, відповідно до свого центр, де б він не знаходився. І Українська православна церква є одна - Православна церква України", - сказав Гончаренко.
Він додав, що парламенту також необхідно врегулювати питання переходу громад в Православну церкву України та захистити їх майно.
"Друге - про те, що нам необхідно прийняти закон і законодавчо врегулювати питання переходу громад в Православну церкву України, включаючи питання захисту майна, щоб хаосу і зазіхань ми не побачили, щоб це було законодавчо врегульовано", - зазначив Гончаренко.
Після цього Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що відповідні питання можуть бути винесені на розгляд депутатів в четвер, якщо в середу їх затвердить парламентський комітет.
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Коментарі 1
Невже немає більш глобальних питань ніж питання церкви? Дебіли депутати, наведіть порядок в країні, бо ми скоро наведемо порядок у ВР.
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