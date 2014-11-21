Луцький депутат нелегально торгував пальним

Олександра Волинця покарали за продаж палива.



Рожищенський районний суд в особі головуючого Івана Сіліча виніс постанову, якою оштрафував порушника на 51 гривню, - пише



Коментуючи ситуацію обранець громади не заперечував ні факту торгівлі пальним, ні наявності цистерн на підприємстві. Щоправда, казав, що продає дизпаливо одна луцька фірма, а його цистерна – лише для потреб господарства.



Реагуючи на цю публікацію Рожищенська райдержадміністрація звернулась з клопотанням у Головне управління ДФС у Волинській області щодо здійснення перевірок на зазначеному об’єкті. Двічі, 28 вересня та повторно 2 жовтня цього року, податківці перевіряли згаданий об’єкт.



«Встановлено, що відпуск пального здійснюється без застосування реєстратора розрахункових операцій та видачі розрахункових документів, а також з порушенням встановленого обліку товарних запасів за місцем їх реалізації, чим порушено пункти 1, 2, 3, 12 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 року №265/95-ВР, за що будуть застосовані штрафні санкції. Крім того, складено протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 155 КУпАП на посадову особу», – відрапортували фіскали.



А що ж у підсумку?



З тексту постанови вбачається, що податківці справді зафіксували факт торгівлі пальним на території фермерського господарства за адресою: с.Уляники, вул.Центральна, 26 Рожищенського району. А заправником був особисто Олександр Волинець, адже саме на нього склали постанову про невидачу чека. Вочевидь, задля уникнення питань від Держінспекції з питань праці. Більше претензій до обранця громадин ні у податківців, ні у правоохоронців, ні у суду нема. Депутат сплатить 51 гривню, придбає касовий апарат і може спокійнісінько продавати дизпаливо далі.

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