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Верховний Суд не дозволив «Волиньприродресурсу» видобувати бурштин на Маневиччині

Верховний Суд не дозволив «Волиньприродресурсу» видобувати бурштин на Маневиччині
Верховний суд підтвердив законність рішень судів заборонити підприємству "Волиньприродресурс" видобувати бурштин на земельній ділянці в селі Галузія Маневицького району.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

"Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу комунального підприємства "Волиньприродресурс" Волинської обласної ради на ухвалу Господарського суду Волинської області від 12 червня 2018 року, якою задоволено заяву Маневицької місцевої прокуратури про забезпечення позову шляхом заборони комунальному підприємству «Волиньприродресурс» вчиняти дії, пов’язані з проведенням геологорозвідувальних, пошукових, геодезичних та інших розвідувальних робіт на земельній ділянці площею понад 8 га в селі Галузія Маневицького району та постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 17 вересня 2018 року про перегляд вказаного рішення суду першої інстанції", - йдеться у повідомленні.

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Ухвала постановлена в ході розгляду господарським судом Волинської області справи за позовом Маневицької місцевої прокуратури, поданої в інтересах держави до Прилісненської сільської ради Маневицького району, КП «Волиньприродресурс» про визнання недійсними рішення сільської ради та угоди про тимчасове користування комунальним підприємством земельною ділянкою для проведення геологорозвідувальних, пошукових, геодезичних та інших розвідувальних робіт.

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Теги: бурштин, суд, Волиньприродресурс
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Коментарі 2
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Наполеонівські плани Палиці провалились. Суд поставив останню крапку у цій справі. Що буде робити "бурштиновий" магнат з 4-ма ліцензіями, за які він з "афільовааними структурами" віддав понад 60 мільйонів гривень? Фінансовий крах???
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Історичне рішення Верховного Суду!!!!! Гроші за видобутий бурштин поділили б між собою ділки, сама сировина пішла б за кордон, а на місці лісу і боліт залишилися б воронки.В бандитській деоржаві прості люди від бурштину не мали б нічого. Нехай раще росте ліс.
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