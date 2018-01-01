Верховний Суд не дозволив «Волиньприродресурсу» видобувати бурштин на Маневиччині

Верховний суд підтвердив законність рішень судів заборонити підприємству "Волиньприродресурс" видобувати бурштин на земельній ділянці в селі Галузія Маневицького району.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури."Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу комунального підприємства "Волиньприродресурс" Волинської обласної ради на ухвалу Господарського суду Волинської області від 12 червня 2018 року, якою задоволено заяву Маневицької місцевої прокуратури про забезпечення позову шляхом заборони комунальному підприємству «Волиньприродресурс» вчиняти дії, пов’язані з проведенням геологорозвідувальних, пошукових, геодезичних та інших розвідувальних робіт на земельній ділянці площею понад 8 га в селі Галузія Маневицького району та постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 17 вересня 2018 року про перегляд вказаного рішення суду першої інстанції", - йдеться у повідомленні.Ухвала постановлена в ході розгляду господарським судом Волинської області справи за позовом Маневицької місцевої прокуратури, поданої в інтересах держави до Прилісненської сільської ради Маневицького району, КП «Волиньприродресурс» про визнання недійсними рішення сільської ради та угоди про тимчасове користування комунальним підприємством земельною ділянкою для проведення геологорозвідувальних, пошукових, геодезичних та інших розвідувальних робіт.