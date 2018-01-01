На трасі Київ-Харків виявили автомобіль, в якому був заручник. ФОТО





Про це повідомив відділ комунікацій поліції Київської області, передає



«18 грудня під час відпрацювання на КПП «Березань» автодороги Київ-Харків поліцейські Київщини зупинили мікроавтобус Volkswagen з метою перевірки документів», — йдеться у повідомленні.



З салону правоохоронці почули крики про допомогу. Під час огляду автомобіля з’ясувалося, що окрім водія, в машині перебувають троє чоловіків. Один з них був з тілесними ушкодженнями.



Під час спілкування потерпілий повідомив, що його викрали в місті Суми, били та везли в невідомому напрямку, вимагаючи нібито повернути борг.



Під час огляду машини поліцейські виявили та вилучили короткоствольну та автоматичну зброю. Слідчі встановлюють обставини. Найближчим часом буде надана правова кваліфікація події.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Київ-Харків поліцейські зупинили автомобіль для перевірки документів. Всередині виявили трьох чоловіків зі зброєю та одного заручника.Про це повідомив відділ комунікацій поліції Київської області, передає УНН «18 грудня під час відпрацювання на КПП «Березань» автодороги Київ-Харків поліцейські Київщини зупинили мікроавтобус Volkswagen з метою перевірки документів», — йдеться у повідомленні.З салону правоохоронці почули крики про допомогу. Під час огляду автомобіля з’ясувалося, що окрім водія, в машині перебувають троє чоловіків. Один з них був з тілесними ушкодженнями.Під час спілкування потерпілий повідомив, що його викрали в місті Суми, били та везли в невідомому напрямку, вимагаючи нібито повернути борг.Під час огляду машини поліцейські виявили та вилучили короткоствольну та автоматичну зброю. Слідчі встановлюють обставини. Найближчим часом буде надана правова кваліфікація події.

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