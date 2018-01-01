У районі на Волині відбувся День донора
Сьогодні, 19:47
За сприяння Волинської обласної станції переливання крові на території Ратнівської селищної ради відбувся День донора.
Про це повідомили на сторінці ратнівських поліцейських у Facebook.
18 грудня 2018 року в районному будинку культури зібралися небайдужі та свідомі ратнівчани, які мали одну спільну мету: стати донором крові заради здоров’я та життя інших, тих, хто потребує цього найбільше. До місії також долучились і дільничні офіцери поліції Ратнівського відділу поліції.
Організатори висловлюють вдячність всім, хто здав кров, якої вкрай бракує для спасіння людей, та закликають не бути байдужими – прийняти участь у наступному Дні донора.
«Адже донорство – це найменше, що може зробити кожний з нас для порятунку іншого життя», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці ратнівських поліцейських у Facebook.
18 грудня 2018 року в районному будинку культури зібралися небайдужі та свідомі ратнівчани, які мали одну спільну мету: стати донором крові заради здоров’я та життя інших, тих, хто потребує цього найбільше. До місії також долучились і дільничні офіцери поліції Ратнівського відділу поліції.
Організатори висловлюють вдячність всім, хто здав кров, якої вкрай бракує для спасіння людей, та закликають не бути байдужими – прийняти участь у наступному Дні донора.
«Адже донорство – це найменше, що може зробити кожний з нас для порятунку іншого життя», – йдеться у дописі.
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