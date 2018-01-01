У районі на Волині відбувся День донора

За сприяння Волинської обласної станції переливання крові на території Ратнівської селищної ради відбувся День донора.Про це повідомили на сторінці ратнівських поліцейських у Facebook.18 грудня 2018 року в районному будинку культури зібралися небайдужі та свідомі ратнівчани, які мали одну спільну мету: стати донором крові заради здоров’я та життя інших, тих, хто потребує цього найбільше. До місії також долучились і дільничні офіцери поліції Ратнівського відділу поліції.Організатори висловлюють вдячність всім, хто здав кров, якої вкрай бракує для спасіння людей, та закликають не бути байдужими – прийняти участь у наступному Дні донора.«Адже донорство – це найменше, що може зробити кожний з нас для порятунку іншого життя», – йдеться у дописі.