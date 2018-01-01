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Білоруська церква заборонила молитися в храмах ПЦУ

Білоруська церква заборонила молитися в храмах ПЦУ
Білоруська православна церква заявила, що її парафіяни не мають права молитися в Православній церкві України.

Представник Білоруської православної церкви Сергій Лепін заявив, що її прихожанам не можна брати участь в таїнствах ПЦУ, передає Радіо Свобода.

За його словами у БПЦ таке ж відношення до Православної церкви України, як й у РПЦ.

Лепін також сказав, що керівники Білоруської православної церкви не направляли привітання предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Представник БПЦ додав, що вони не планують підтримувати канонічні і літургійні контакти з Православною церквою України.

До слова, у Ватикані повідомили про обрання митрополита Епіфанія предстоятелем автокефальної УПЦ, тим самим визнавши її.

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Теги: церква, Білорусь, заборона
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