Білоруська церква заборонила молитися в храмах ПЦУ





Представник Білоруської православної церкви Сергій Лепін заявив, що її прихожанам не можна брати участь в таїнствах ПЦУ, передає



За його словами у БПЦ таке ж відношення до Православної церкви України, як й у РПЦ.



Лепін також сказав, що керівники Білоруської православної церкви не направляли привітання предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію.



Представник БПЦ додав, що вони не планують підтримувати канонічні і літургійні контакти з Православною церквою України.



До слова, у Ватикані повідомили про обрання митрополита Епіфанія предстоятелем автокефальної УПЦ, тим самим визнавши її.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Білоруська православна церква заявила, що її парафіяни не мають права молитися в Православній церкві України.Представник Білоруської православної церкви Сергій Лепін заявив, що її прихожанам не можна брати участь в таїнствах ПЦУ, передає Радіо Свобода За його словами у БПЦ таке ж відношення до Православної церкви України, як й у РПЦ.Лепін також сказав, що керівники Білоруської православної церкви не направляли привітання предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію.Представник БПЦ додав, що вони не планують підтримувати канонічні і літургійні контакти з Православною церквою України.До слова, у Ватикані повідомили про обрання митрополита Епіфанія предстоятелем автокефальної УПЦ, тим самим визнавши її.

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