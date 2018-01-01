вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині збільшили вартість проїзду в маршрутках

У місті на Волині збільшили вартість проїзду в маршрутках
З другого січня у Нововолинську діятимуть нові ціни на проїзд: по місту – 5 гривень.

Нові тарифи на проїзд в міських автобусних маршрутах затвердили під час засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради 20-го грудня, - пише Буг.

Начальник транспорту та зв’язку Юрій Коцюра повідомив, що в жовтні звернулися перевізники з проханням відкоригувати тарифи.

За період дії попоредніх змiнилися умови виробничої дiяльностi та реалiзацiї послуг, що не залежать вiд господарської дiяльностi перевiзникiв, а саме: зросли цiни та тарифи на мастильнi матеріали, запчастини, шини, акумуляторнi батареї, послуги стороннiх організацій.

“Попередньо проект рішення про затвердження нових тарифів пройшло регуляторну політику, відбулися громадські слухання, є погодження антимонопольного комітету”, – зауважив Коцюра.

Тож встановили наступні тарифи:

– на маршрутах № 1, 2, 2а, 6, 8 – 5,00 грн.;
– по маршруту № 13 «АС Нововолинська – смт. Благодатне» – 7 грн;
– по маршрутах №4 «6-ий М-н – дачний масив Прикордонник» – 12 грн, № 4а «Пожежна площа – дачний масив Прикордонник» – 9 грн;
– по маршруту № 14 «5-ий Мікрорайон – шахта №9» – 7 грн, від пожежної площі – 5 грн.

Стара вартість проїзду буде діяти до закінчення 2018 року, а з 2-го січня 2019 року вступлять в дію нові тарифи, – вирішили на засіданні виконкому.

Міський голова Віктор Сапожніков зазначив, що це вимушені кроки, бо ціни ростуть, потрібно підвищувати зарплату, надходження податків і зобов’язав присутніх на засіданні виконкому перевізників працювати з водіями над культурою обслуговування, адже на це нарікають нововолинці.


На даний момент вартість проїзду по місту складає 4 гривні та 7 – до селища Благодатне, дачного масиву “Прикордонник” та шахти №9.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутки, транспорт, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жінка з дитиною викинулися з багатоповерхівки: обоє померли на місці
Сьогодні, 13:48
У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 13:43
У місті на Волині збільшили вартість проїзду в маршрутках
Сьогодні, 13:38
Братам-сиротам зі Старовижівського району подарували квартиру
Сьогодні, 13:23
На Волині «завелися» фальшиві гроші
Сьогодні, 13:14
Схожі новини
Вартість проїзду в Луцьку може зрости вже цьогоріч Вартість проїзду в Луцьку може зрости вже цьогоріч
07 листопад, 12:09
У районі на Волині підняли ціни на проїзд У районі на Волині підняли ціни на проїзд
09 жовтень, 18:30
Луцьк переходить на безготівкову оплату проїзду у міському транспорті Луцьк переходить на безготівкову оплату проїзду у міському транспорті
26 вересень, 16:17
Водій луцької маршрутки регулярно ігнорує пасажирів та зупиняється посеред дороги Водій луцької маршрутки регулярно ігнорує пасажирів та зупиняється посеред дороги
Сьогодні, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судять браконьєрів, які вбили двох лосів
Сьогодні, 14:43
 0
Рада проголосувала за перейменування УПЦ МП
Сьогодні, 14:25
 0
Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Сьогодні, 14:22
 0
Жінка з дитиною викинулися з багатоповерхівки: обоє померли на місці
Сьогодні, 13:48
 0
У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 13:43
 0
Медіа
відео
1/8