У місті на Волині збільшили вартість проїзду в маршрутках





Нові тарифи на проїзд в міських автобусних маршрутах затвердили під час засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради 20-го грудня, - пише



Начальник транспорту та зв’язку Юрій Коцюра повідомив, що в жовтні звернулися перевізники з проханням відкоригувати тарифи.



За період дії попоредніх змiнилися умови виробничої дiяльностi та реалiзацiї послуг, що не залежать вiд господарської дiяльностi перевiзникiв, а саме: зросли цiни та тарифи на мастильнi матеріали, запчастини, шини, акумуляторнi батареї, послуги стороннiх організацій.



“Попередньо проект рішення про затвердження нових тарифів пройшло регуляторну політику, відбулися громадські слухання, є погодження антимонопольного комітету”, – зауважив Коцюра.



Тож встановили наступні тарифи:



– на маршрутах № 1, 2, 2а, 6, 8 – 5,00 грн.;

– по маршруту № 13 «АС Нововолинська – смт. Благодатне» – 7 грн;

– по маршрутах №4 «6-ий М-н – дачний масив Прикордонник» – 12 грн, № 4а «Пожежна площа – дачний масив Прикордонник» – 9 грн;

– по маршруту № 14 «5-ий Мікрорайон – шахта №9» – 7 грн, від пожежної площі – 5 грн.



Стара вартість проїзду буде діяти до закінчення 2018 року, а з 2-го січня 2019 року вступлять в дію нові тарифи, – вирішили на засіданні виконкому.



Міський голова Віктор Сапожніков зазначив, що це вимушені кроки, бо ціни ростуть, потрібно підвищувати зарплату, надходження податків і зобов’язав присутніх на засіданні виконкому перевізників працювати з водіями над культурою обслуговування, адже на це нарікають нововолинці.





На даний момент вартість проїзду по місту складає 4 гривні та 7 – до селища Благодатне, дачного масиву “Прикордонник” та шахти №9.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З другого січня у Нововолинську діятимуть нові ціни на проїзд: по місту – 5 гривень.Нові тарифи на проїзд в міських автобусних маршрутах затвердили під час засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради 20-го грудня, - пише Буг Начальник транспорту та зв’язкуповідомив, що в жовтні звернулися перевізники з проханням відкоригувати тарифи.За період дії попоредніх змiнилися умови виробничої дiяльностi та реалiзацiї послуг, що не залежать вiд господарської дiяльностi перевiзникiв, а саме: зросли цiни та тарифи на мастильнi матеріали, запчастини, шини, акумуляторнi батареї, послуги стороннiх організацій.“Попередньо проект рішення про затвердження нових тарифів пройшло регуляторну політику, відбулися громадські слухання, є погодження антимонопольного комітету”, – зауважив Коцюра.Тож встановили наступні тарифи:– на маршрутах № 1, 2, 2а, 6, 8 – 5,00 грн.;– по маршруту № 13 «АС Нововолинська – смт. Благодатне» – 7 грн;– по маршрутах №4 «6-ий М-н – дачний масив Прикордонник» – 12 грн, № 4а «Пожежна площа – дачний масив Прикордонник» – 9 грн;– по маршруту № 14 «5-ий Мікрорайон – шахта №9» – 7 грн, від пожежної площі – 5 грн.Стара вартість проїзду буде діяти до закінчення 2018 року, а з 2-го січня 2019 року вступлять в дію нові тарифи, – вирішили на засіданні виконкому.Міський голова Віктор Сапожніков зазначив, що це вимушені кроки, бо ціни ростуть, потрібно підвищувати зарплату, надходження податків і зобов’язав присутніх на засіданні виконкому перевізників працювати з водіями над культурою обслуговування, адже на це нарікають нововолинці.На даний момент вартість проїзду по місту складає 4 гривні та 7 – до селища Благодатне, дачного масиву “Прикордонник” та шахти №9.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію