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П'яна волинянка зачинила в хаті своїх дітей

П'яна волинянка зачинила в хаті своїх дітей
Під рейду працівниками поліції жителька села Менчичі, багатодітна мати, перебувала п’яною, а малолітні діти були зачинені в будинку.

Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду від 14-го грудня, - пише Буг.

Суд визнав винною жінку у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого ч. 1ст. 184 КУпАП та постановив накласти на неї стягнення у виді попередження.

Зазначається, що багатодітна мати не вперше ухилялася від виконання обов’язків щодо виховання дітей.

При обранні виду та розміру адміністративного стягнення, суд врахував те, що сім’я має статус багатодітної та перебуває у скрутному становищі.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: жінка, діти, Волинь
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