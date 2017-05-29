Президент нагородив воїна волинської бригади орденом. ФОТО

Петро Порошенко нагородив бійця 14 ОМБр Олега Сидорчука Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.



Про це йдеться на сторінці бригади у



"Наш побратим, Олег Сидорчук, нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня!!!



Високу нагороду йому 20 грудня вручив особисто Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко під час зустрічі з захисниками України на Донбасі, де завдання за призначенням виконує наша народжена та загартована в боях 14 окрема механізована бригада!



«Сьогодні я тут, щоби висловити вам слова щирої подяки і великої шани від усіх наших співвітчизників, від держави і від себе особисто. Не лише як Президента, не лише як Верховного Головнокомандувача, а як громадянина України», - наголосив Президент, вручаючи нагороду.



Від щирого серця вітаємо Олега Сидорчука з високою відзнакою! Пишаємося тим, що маємо честь служити з ним пліч-о-пліч! Так тримати! Вперед-вперед! Разом до Перемоги!



Слава Україні!", - йдеться в дописі.









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