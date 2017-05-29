вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Президент нагородив воїна волинської бригади орденом. ФОТО

Президент нагородив воїна волинської бригади орденом. ФОТО
Президент Петро Порошенко нагородив бійця 14 ОМБр Олега Сидорчука Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Про це йдеться на сторінці бригади у facebook.

"Наш побратим, Олег Сидорчук, нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня!!!

Високу нагороду йому 20 грудня вручив особисто Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко під час зустрічі з захисниками України на Донбасі, де завдання за призначенням виконує наша народжена та загартована в боях 14 окрема механізована бригада!

«Сьогодні я тут, щоби висловити вам слова щирої подяки і великої шани від усіх наших співвітчизників, від держави і від себе особисто. Не лише як Президента, не лише як Верховного Головнокомандувача, а як громадянина України», - наголосив Президент, вручаючи нагороду.

Від щирого серця вітаємо Олега Сидорчука з високою відзнакою! Пишаємося тим, що маємо честь служити з ним пліч-о-пліч! Так тримати! Вперед-вперед! Разом до Перемоги!

Слава Україні!", - йдеться в дописі.
Президент нагородив воїна волинської бригади орденом. ФОТО

Президент нагородив воїна волинської бригади орденом. ФОТО

Президент нагородив воїна волинської бригади орденом. ФОТО

Президент нагородив воїна волинської бригади орденом. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 14 бригада, орден, Порошенко, Сидорчук, нагорода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В нього стріляли: у Луцьку в під'їзді знайшли пораненого пса, який стікав кров'ю
Сьогодні, 23:02
Президент нагородив воїна волинської бригади орденом. ФОТО
Сьогодні, 22:45
У Луцьку небезпечна зупинка може вбити людину, - екс-чиновник
Сьогодні, 22:26
Гелікоптер та аеромедична евакуація: в Нацполіції створять авіаційний підрозділ
Сьогодні, 21:56
Пішов з дому і не повернувся: на Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 21:27
Схожі новини
Президент нагородив тракториста та доярку з Волині Президент нагородив тракториста та доярку з Волині
18 листопад, 16:38
Двох волинських жінок Порошенко нагородив орденами Двох волинських жінок Порошенко нагородив орденами
03 червень, 05:23
Бійці 14-ої бригади нагородили волонтерів. ФОТО Бійці 14-ої бригади нагородили волонтерів. ФОТО
24 січень, 10:37
Президент нагородив орденами загиблих волинян Президент нагородив орденами загиблих волинян
29 травень, 2017, 09:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В нього стріляли: у Луцьку в під'їзді знайшли пораненого пса, який стікав кров'ю
Сьогодні, 23:02
 0
Президент нагородив воїна волинської бригади орденом. ФОТО
Сьогодні, 22:45
 0
У Луцьку небезпечна зупинка може вбити людину, - екс-чиновник
Сьогодні, 22:26
 0
Гелікоптер та аеромедична евакуація: в Нацполіції створять авіаційний підрозділ
Сьогодні, 21:56
 0
Пішов з дому і не повернувся: на Волині розшукують безвісти зниклого чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 21:27
 0
Медіа
відео
1/8