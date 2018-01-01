У Луцьку розповіли про досягнення проекту каністерапії. ФОТО





Про досягнення "Соціальної реабілітації людей з інвалідністю в транскордонному регіоні завдяки створенню умов та підготовці спеціалістів у галузі каністерапії" розповіли 20 грудня. Пише



Проект реалізовувався за кошти Європейського Співтовариства за програмою транскордонного співробітництва «Республіка Білорусь – Україна». У Луцьку ж його допомагали реалізовувати КП "Ласка" завдяки гранту Європейського Союзу та підтримки Луцької міської ради.



Загальна вартість проекту, який тривав більше року, становила 151 тисячу євро, з яких більше 90 тисяч євро отримало КП «Ласка».



Варто зауважити, що завдяки проекту проводилися круглі столи для спеціалістів, кінологів, волонтерів, громадських організацій. Також особливі дітки мали змогу побавитися із собаками на організованих святах, які відбувалися у місті. Також під час проекту його учасники створили 4 телепередачі, переклали та надрукували міжнародний посібник із каністерапії.



Нині ж в Луцьку та Рівному охочі можуть відвідувати читання із собаками, де пси уважно слухають читачів, а діти, розкриваються та не отримують зауважень. А на прикордонних областях України та Білорусі проводяться заняття для особливих діток із собаками-каністерапевтами.



Зі слів авторки та менеджерки проекту Антоніни Гошовської, нині на території КП «Ласка» добудовують майданчик, де відбуватимуться заняття каністерапії.



«Наш проект фактично є стартовим в Україні і ми мали на меті пояснити, як організувати співпрацю. Тому, що в процесі каністерапії повинен бути спеціаліст, той, хто керує собакою, і сам пес. І ці троє осіб повинні вміти між собою співпрацювати і працювати так, щоб для дитини це виглядало як гра», – пояснила Антоніна Гошовська.



Зі слів кінолога Ольги Смирнової, кожен пес може бути своєрідним лікарем.



«Будь-яка собака може стати каністерапевтом для власної родини. Це потрібно розуміти. А от ті собаки, які працюють на локаціях з особливими дітьми, мають відповідати вимогам. Вони складають тест, в якому повинні мати базову слухняність, не мати жодної агресії і хотіти спілкуватися із чужими людьми», – зауважила кінолог.



До слова, на заході усі присутні мали змогу подружитися із Лордом та Джесею, які люб’язно клали свої мордочки на коліна, облизували руки та раділи від того, що їх пестять.



Нині каністерапія, яка є дієвою для людей з інвалідністю, продовжує закріплюватися в Луцьку та Україні загалом завдяки діям небайдужих.



Довідково: Каністерапія — це нетрадиційна психотерапевтична методика лікування і реабілітації, для якої використовуються спеціально відібрані тварини.





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