У Ковелі скрутили п'яного хлопця, який обматюкав патрульних





Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.



У ніч на 21 грудня у Ковелі патрульні отримали повідомлення, що чоловік поводиться агресивно та виражається нецензурними словами на адресу полісменів.



На місці події виявили 26-річного молодика, який перебував у стані сп’яніння в громадському місці та лаявся й погрожував.



Його затримали, освідували та доставили у відділ поліції, де оформили необхідн

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі копи затримали п'яного дебошира.Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.У ніч на 21 грудня у Ковелі патрульні отримали повідомлення, що чоловік поводиться агресивно та виражається нецензурними словами на адресу полісменів.На місці події виявили 26-річного молодика, який перебував у стані сп’яніння в громадському місці та лаявся й погрожував.Його затримали, освідували та доставили у відділ поліції, де оформили необхідні матеріали.

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