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У Ковелі скрутили п'яного хлопця, який обматюкав патрульних

У Ковелі скрутили п'яного хлопця, який обматюкав патрульних
У Ковелі копи затримали п'яного дебошира.

Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.

У ніч на 21 грудня у Ковелі патрульні отримали повідомлення, що чоловік поводиться агресивно та виражається нецензурними словами на адресу полісменів.

На місці події виявили 26-річного молодика, який перебував у стані сп’яніння в громадському місці та лаявся й погрожував.

Його затримали, освідували та доставили у відділ поліції, де оформили необхідн
У Ковелі скрутили п'яного хлопця, який обматюкав патрульних
У Ковелі скрутили п'яного хлопця, який обматюкав патрульних
і матеріали.

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Теги: поліція, алкоголь, дебошир
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