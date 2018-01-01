У Ковелі скрутили п'яного хлопця, який обматюкав патрульних
Сьогодні, 09:27
У Ковелі копи затримали п'яного дебошира.
Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
У ніч на 21 грудня у Ковелі патрульні отримали повідомлення, що чоловік поводиться агресивно та виражається нецензурними словами на адресу полісменів.
На місці події виявили 26-річного молодика, який перебував у стані сп’яніння в громадському місці та лаявся й погрожував.
Його затримали, освідували та доставили у відділ поліції, де оформили необхідн
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Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
У ніч на 21 грудня у Ковелі патрульні отримали повідомлення, що чоловік поводиться агресивно та виражається нецензурними словами на адресу полісменів.
На місці події виявили 26-річного молодика, який перебував у стані сп’яніння в громадському місці та лаявся й погрожував.
Його затримали, освідували та доставили у відділ поліції, де оформили необхідн
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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