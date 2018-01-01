На Театральному майдані Луцька замість «корита» з’явиться музично-світловий фонтан

Сухий фонтан зі світловим та музичним супроводом буде встановлений на головному майдані міста Луцьк.Про це стало відомо на пленарному засіданні сесії міської ради у п’ятницю, 21 грудня.Начальник житлово-комунального господарстварозповів, що загалом на втілення такого проекту планують виділити 14 мільйонів гривень.Точний проект нової міської атракції ще невідомий, проте начальник департаменту запевнив, що «корито» з центру міста зникне.На його місці буде сухий фонтан на зразок того, що стоїть на вулиці Лесі Українки.Фонтан матиме світлове та музичне оформлення, а для людей облаштують заручні місяця для відпочинку.