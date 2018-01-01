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На Театральному майдані Луцька замість «корита» з’явиться музично-світловий фонтан

На Театральному майдані Луцька замість «корита» з’явиться музично-світловий фонтан
Сухий фонтан зі світловим та музичним супроводом буде встановлений на головному майдані міста Луцьк.

Про це стало відомо на пленарному засіданні сесії міської ради у п’ятницю, 21 грудня.

Начальник житлово-комунального господарства Юрій Крась розповів, що загалом на втілення такого проекту планують виділити 14 мільйонів гривень.

Точний проект нової міської атракції ще невідомий, проте начальник департаменту запевнив, що «корито» з центру міста зникне.

На його місці буде сухий фонтан на зразок того, що стоїть на вулиці Лесі Українки.

Фонтан матиме світлове та музичне оформлення, а для людей облаштують заручні місяця для відпочинку.

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Теги: Луцьк, фонтан, центр
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