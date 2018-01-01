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У Луцьку триває чемпіонат з плавання. ФОТО

У Луцьку триває чемпіонат з плавання. ФОТО
На базі басейну, що на проспекті Президента Грушевського, 2 а, відкрили чемпіонат з плавання “Новорічні призи Луцької міської ради”.

Про це повідомили на сторінці департаменту сім’ї, молоді і спорту Луцькради у facebook.

У змаганнях беруть участь учасники з КЗ “СДЮСШОР плавання Луцької міської ради”, ЗЗСО №26 (м.Луцьк), ДЮСШ №1 м.Тернопіль, КЗ “ВМПДЮ” м.Вінниця, ДЮСШ №3 СДЮШОР м.Рівне.

Директор департаменту сім’ї, молоді і спорту Олексій Веремійчик привітав учасників змагань з святами та побажав ставити перед собою високі цілі та досягати їх. Також наголосив що це підсумок того, що юні спортсмени напрацювали протягом року.

Протягом року вдалось багато чого зробити для покращення умов для спортсменів басейну.

Разом з тим є ще значно більше планів та перспектив.

Змагатимуться плавці 22 грудня 2018 року з 8:00
У Луцьку триває чемпіонат з плавання. ФОТО

У Луцьку триває чемпіонат з плавання. ФОТО

У Луцьку триває чемпіонат з плавання. ФОТО
У Луцьку триває чемпіонат з плавання. ФОТО

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Теги: чемпіонат, плавання, Луцьк
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