У Луцьку триває чемпіонат з плавання. ФОТО





Про це повідомили на сторінці департаменту сім’ї, молоді і спорту Луцькради у



У змаганнях беруть участь учасники з КЗ “СДЮСШОР плавання Луцької міської ради”, ЗЗСО №26 (м.Луцьк), ДЮСШ №1 м.Тернопіль, КЗ “ВМПДЮ” м.Вінниця, ДЮСШ №3 СДЮШОР м.Рівне.



Директор департаменту сім’ї, молоді і спорту Олексій Веремійчик привітав учасників змагань з святами та побажав ставити перед собою високі цілі та досягати їх. Також наголосив що це підсумок того, що юні спортсмени напрацювали протягом року.



Протягом року вдалось багато чого зробити для покращення умов для спортсменів басейну.



Разом з тим є ще значно більше планів та перспектив.



Змагатимуться плавці 22 грудня 2018 року з 8:00







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На базі басейну, що на проспекті Президента Грушевського, 2 а, відкрили чемпіонат з плавання “Новорічні призи Луцької міської ради”.Про це повідомили на сторінці департаменту сім’ї, молоді і спорту Луцькради у facebook У змаганнях беруть участь учасники з КЗ “СДЮСШОР плавання Луцької міської ради”, ЗЗСО №26 (м.Луцьк), ДЮСШ №1 м.Тернопіль, КЗ “ВМПДЮ” м.Вінниця, ДЮСШ №3 СДЮШОР м.Рівне.Директор департаменту сім’ї, молоді і спортупривітав учасників змагань з святами та побажав ставити перед собою високі цілі та досягати їх. Також наголосив що це підсумок того, що юні спортсмени напрацювали протягом року.Протягом року вдалось багато чого зробити для покращення умов для спортсменів басейну.Разом з тим є ще значно більше планів та перспектив.Змагатимуться плавці 22 грудня 2018 року з 8:00

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