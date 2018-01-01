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На Волині Держгеокадастр передав сільгоспземлі у власність ОТГ

На Волині Держгеокадастр передав сільгоспземлі у власність ОТГ
22 грудня 2018 року в приміщенні головного управління Держгеокадастру у Волинській області відбулася церемонія підписання актів прийому-передачі земель сільськогосподарського призначення державної форми власності до комунальної власності 14-ти об’єднаних територіальних громад. Загальна площа земельних ділянок, які були передані 22 грудня, становить 24 тисяч гектарів.

Про це повідомляє прес-служба головного управління Держгеокадастру у Волинській області .

На церемонії були присутні представники таких громад:

Головненська селищна об’єднана територіальна громада – 1871,90 Га

Смолигівська сільська об’єднана територіальна громада – 761,91 Га

Устилузька міська об’єднана територіальна громада – 3667,73 Га

Дубечненська сільська об’єднана територіальна громада – 546,87 Га

Люблинецька селищна об’єднана територіальна громада – 322,88 Га

Павлівська сільська об’єднана територіальна громада – 1757,59 Га

Сереховичівська сільська об’єднана територіальна громада – 1091,15 Га

Смідинська сільська об’єднана територіальна громада – 1389,99 Га

Забродівська сільська об’єднана територіальна громада – 3540,96 Га

Іваничівська селищна об’єднана територіальна громада – 1330,21 Га

Копачівська сільська об’єднана територіальна громада – 960,90 Га

Поромівська сільська об’єднана територіальна громада – 766,34 Га

Рівненська сільська об’єднана територіальна громада – 3421,17 Га

Самарівська сільська об’єднана територіальна громада – 2805,09 Га

Зауважують, що станом на сьогодні на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад» Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області передано у комунальну власність 30-ти об’єднаним територіальним громадам земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності на загальну площу 50 тисяч гектарів.

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Теги: громади, Волинь, ОТГ, сільгоспземлі
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