На Волині Держгеокадастр передав сільгоспземлі у власність ОТГ

22 грудня 2018 року в приміщенні головного управління Держгеокадастру у Волинській області відбулася церемонія підписання актів прийому-передачі земель сільськогосподарського призначення державної форми власності до комунальної власності 14-ти об’єднаних територіальних громад. Загальна площа земельних ділянок, які були передані 22 грудня, становить 24 тисяч гектарів.Про це повідомляє прес-служба головного управління Держгеокадастру у Волинській області .На церемонії були присутні представники таких громад:Головненська селищна об’єднана територіальна громада – 1871,90 ГаСмолигівська сільська об’єднана територіальна громада – 761,91 ГаУстилузька міська об’єднана територіальна громада – 3667,73 ГаДубечненська сільська об’єднана територіальна громада – 546,87 ГаЛюблинецька селищна об’єднана територіальна громада – 322,88 ГаПавлівська сільська об’єднана територіальна громада – 1757,59 ГаСереховичівська сільська об’єднана територіальна громада – 1091,15 ГаСмідинська сільська об’єднана територіальна громада – 1389,99 ГаЗабродівська сільська об’єднана територіальна громада – 3540,96 ГаІваничівська селищна об’єднана територіальна громада – 1330,21 ГаКопачівська сільська об’єднана територіальна громада – 960,90 ГаПоромівська сільська об’єднана територіальна громада – 766,34 ГаРівненська сільська об’єднана територіальна громада – 3421,17 ГаСамарівська сільська об’єднана територіальна громада – 2805,09 ГаЗауважують, що станом на сьогодні на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад» Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області передано у комунальну власність 30-ти об’єднаним територіальним громадам земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності на загальну площу 50 тисяч гектарів.