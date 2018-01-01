На Волині Держгеокадастр передав сільгоспземлі у власність ОТГ
Сьогодні, 18:58
22 грудня 2018 року в приміщенні головного управління Держгеокадастру у Волинській області відбулася церемонія підписання актів прийому-передачі земель сільськогосподарського призначення державної форми власності до комунальної власності 14-ти об’єднаних територіальних громад. Загальна площа земельних ділянок, які були передані 22 грудня, становить 24 тисяч гектарів.
Про це повідомляє прес-служба головного управління Держгеокадастру у Волинській області .
На церемонії були присутні представники таких громад:
Головненська селищна об’єднана територіальна громада – 1871,90 Га
Смолигівська сільська об’єднана територіальна громада – 761,91 Га
Устилузька міська об’єднана територіальна громада – 3667,73 Га
Дубечненська сільська об’єднана територіальна громада – 546,87 Га
Люблинецька селищна об’єднана територіальна громада – 322,88 Га
Павлівська сільська об’єднана територіальна громада – 1757,59 Га
Сереховичівська сільська об’єднана територіальна громада – 1091,15 Га
Смідинська сільська об’єднана територіальна громада – 1389,99 Га
Забродівська сільська об’єднана територіальна громада – 3540,96 Га
Іваничівська селищна об’єднана територіальна громада – 1330,21 Га
Копачівська сільська об’єднана територіальна громада – 960,90 Га
Поромівська сільська об’єднана територіальна громада – 766,34 Га
Рівненська сільська об’єднана територіальна громада – 3421,17 Га
Самарівська сільська об’єднана територіальна громада – 2805,09 Га
Зауважують, що станом на сьогодні на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад» Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області передано у комунальну власність 30-ти об’єднаним територіальним громадам земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності на загальну площу 50 тисяч гектарів.
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Про це повідомляє прес-служба головного управління Держгеокадастру у Волинській області .
На церемонії були присутні представники таких громад:
Головненська селищна об’єднана територіальна громада – 1871,90 Га
Смолигівська сільська об’єднана територіальна громада – 761,91 Га
Устилузька міська об’єднана територіальна громада – 3667,73 Га
Дубечненська сільська об’єднана територіальна громада – 546,87 Га
Люблинецька селищна об’єднана територіальна громада – 322,88 Га
Павлівська сільська об’єднана територіальна громада – 1757,59 Га
Сереховичівська сільська об’єднана територіальна громада – 1091,15 Га
Смідинська сільська об’єднана територіальна громада – 1389,99 Га
Забродівська сільська об’єднана територіальна громада – 3540,96 Га
Іваничівська селищна об’єднана територіальна громада – 1330,21 Га
Копачівська сільська об’єднана територіальна громада – 960,90 Га
Поромівська сільська об’єднана територіальна громада – 766,34 Га
Рівненська сільська об’єднана територіальна громада – 3421,17 Га
Самарівська сільська об’єднана територіальна громада – 2805,09 Га
Зауважують, що станом на сьогодні на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад» Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області передано у комунальну власність 30-ти об’єднаним територіальним громадам земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності на загальну площу 50 тисяч гектарів.
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