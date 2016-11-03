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Як працюватимуть Нова пошта та Укрпошта на новорічні свята

Як працюватимуть Нова пошта та Укрпошта на новорічні свята
Стало відомо як працюватимуть Нова пошта та Укрпошта на новорічні свята.

Графік роботи Нової пошти на свята був опублікований на офіційному сайті.

Режим роботи Нової пошти
У неділю, 23 грудня, Нова пошта працюватиме за суботнім графіком.

У понеділок, 24 грудня, у відділеннях кипітиме робота у звичному режимі.

25 грудня, на Католицьке Різдво, Нова пошта прийматиме клієнтом за суботнім графіком, тобто до 18.00.

31 грудня Нова пошта працюватиме до 18.00.

2-6 січня офіси відкриються у стандартному режимі.

1 та 7 січня – вихідні.

Графік роботи Укрпошти

На новорічні свята Укрпошта не працюватиме, проте посилку можна буде забрати взагалі у будь-який день – потрібно лише подбати про те, щоб відправлення потрапило на чергове відділення оператора.

25 грудня таких буде працювати 41.

1 січня – 16,

7 січня – 19 офісів.

Повний список відділень опублікований на офіційному сайті компанії.

В інші дні Укрпошта працюватиме у звичному режимі.


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Теги: пошта, посилка, графік, новорічні свята, вихідний
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