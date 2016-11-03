Як працюватимуть Нова пошта та Укрпошта на новорічні свята





Графік роботи Нової пошти на свята був опублікований на



Режим роботи Нової пошти

У неділю, 23 грудня, Нова пошта працюватиме за суботнім графіком.



У понеділок, 24 грудня, у відділеннях кипітиме робота у звичному режимі.



25 грудня, на Католицьке Різдво, Нова пошта прийматиме клієнтом за суботнім графіком, тобто до 18.00.



31 грудня Нова пошта працюватиме до 18.00.



2-6 січня офіси відкриються у стандартному режимі.



1 та 7 січня – вихідні.



Графік роботи Укрпошти



На новорічні свята Укрпошта не працюватиме, проте посилку можна буде забрати взагалі у будь-який день – потрібно лише подбати про те, щоб відправлення потрапило на чергове відділення оператора.



25 грудня таких буде працювати 41.



1 січня – 16,



7 січня – 19 офісів.



Повний список відділень опублікований на



В інші дні Укрпошта працюватиме у звичному режимі.





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