Як працюватимуть Нова пошта та Укрпошта на новорічні свята
Сьогодні, 06:39
Стало відомо як працюватимуть Нова пошта та Укрпошта на новорічні свята.
Графік роботи Нової пошти на свята був опублікований на офіційному сайті.
Режим роботи Нової пошти
У неділю, 23 грудня, Нова пошта працюватиме за суботнім графіком.
У понеділок, 24 грудня, у відділеннях кипітиме робота у звичному режимі.
25 грудня, на Католицьке Різдво, Нова пошта прийматиме клієнтом за суботнім графіком, тобто до 18.00.
31 грудня Нова пошта працюватиме до 18.00.
2-6 січня офіси відкриються у стандартному режимі.
1 та 7 січня – вихідні.
Графік роботи Укрпошти
На новорічні свята Укрпошта не працюватиме, проте посилку можна буде забрати взагалі у будь-який день – потрібно лише подбати про те, щоб відправлення потрапило на чергове відділення оператора.
25 грудня таких буде працювати 41.
1 січня – 16,
7 січня – 19 офісів.
Повний список відділень опублікований на офіційному сайті компанії.
В інші дні Укрпошта працюватиме у звичному режимі.
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Графік роботи Нової пошти на свята був опублікований на офіційному сайті.
Режим роботи Нової пошти
У неділю, 23 грудня, Нова пошта працюватиме за суботнім графіком.
У понеділок, 24 грудня, у відділеннях кипітиме робота у звичному режимі.
25 грудня, на Католицьке Різдво, Нова пошта прийматиме клієнтом за суботнім графіком, тобто до 18.00.
31 грудня Нова пошта працюватиме до 18.00.
2-6 січня офіси відкриються у стандартному режимі.
1 та 7 січня – вихідні.
Графік роботи Укрпошти
На новорічні свята Укрпошта не працюватиме, проте посилку можна буде забрати взагалі у будь-який день – потрібно лише подбати про те, щоб відправлення потрапило на чергове відділення оператора.
25 грудня таких буде працювати 41.
1 січня – 16,
7 січня – 19 офісів.
Повний список відділень опублікований на офіційному сайті компанії.
В інші дні Укрпошта працюватиме у звичному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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