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На виборах до волинських ОТГ «Батьківщина» отримала удвічі менше мандатів, аніж БПП

На виборах до волинських ОТГ «Батьківщина» отримала удвічі менше мандатів, аніж БПП
На Волині відбулися вибори в ОТГ.

Результати повідомив заступник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, вибори відбувалися 23 грудня.

«Сільські голови – 9 ОТГ
1 – УКРОП
2 – БПП «Солідарність»
6 – Самовисуванці, яких підтримувала Солідарність», – пише посадовець.

Зазначимо, що Підгайцівську ОТГ очолив Юрій Семенюк, Липинську ОТГ – Богдан Гусак, Гіркополонківську ОТГ – Ніна Симонович, Тростянецьку ОТГ – Олександр Ковальчук, Ківерцівську міську ОТГ – Володимир Жгутов, Привітненську ОТГ – Ігор Красовський, Старовижівську ОТГ – Володимир Семенюк, Війницьку – Сергій Вербицький та Гуто-Боровенську ОТГ – Михайло Оліферчук.

Також Денис П'ятигорець повідомив, скільки депутатських мандатів отримала кожна фракція.

«Загальна кількість депутатських мандатів – 241
БПП «Солідарність» - 102 мандати (42,32%)
УКРОП – 45 мандатів (19,57%)
БЮТ – 43 мандати (18,7%)
Самовисуванці – 23 мандати (10%)
Радикальна партія – 5 мандатів (2,17%)
Громадянська позиція – 3 мандати (1,3%)
Народний контроль – 2 мандати (0.87%)
Народний рух – 2 мандати (0.87%)
Свобода – 2 мандати (0.87%)
Соціалістична партія – 1 мандат (0,43%)» – йдеться у дописі.

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Теги: вибори, Волинь, ОТГ
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Коментарі 1
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Прикро що Волиньпост не повністю і Обєктивно прокоментувало шабаш по прийняттю бюджету на сесії обласної ради появу тітушок на сесії райради в Ківерцях Позицію продажного Вітіва
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