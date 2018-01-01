На виборах до волинських ОТГ «Батьківщина» отримала удвічі менше мандатів, аніж БПП





Результати повідомив заступник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, вибори відбувалися 23 грудня.



«Сільські голови – 9 ОТГ

1 – УКРОП

2 – БПП «Солідарність»

6 – Самовисуванці, яких підтримувала Солідарність», – пише посадовець.



Зазначимо, що Підгайцівську ОТГ очолив Юрій Семенюк, Липинську ОТГ – Богдан Гусак, Гіркополонківську ОТГ – Ніна Симонович, Тростянецьку ОТГ – Олександр Ковальчук, Ківерцівську міську ОТГ – Володимир Жгутов, Привітненську ОТГ – Ігор Красовський, Старовижівську ОТГ – Володимир Семенюк, Війницьку – Сергій Вербицький та Гуто-Боровенську ОТГ – Михайло Оліферчук.



Також Денис П'ятигорець повідомив, скільки депутатських мандатів отримала кожна фракція.



«Загальна кількість депутатських мандатів – 241

БПП «Солідарність» - 102 мандати (42,32%)

УКРОП – 45 мандатів (19,57%)

БЮТ – 43 мандати (18,7%)

Самовисуванці – 23 мандати (10%)

Радикальна партія – 5 мандатів (2,17%)

Громадянська позиція – 3 мандати (1,3%)

Народний контроль – 2 мандати (0.87%)

Народний рух – 2 мандати (0.87%)

Свобода – 2 мандати (0.87%)

Соціалістична партія – 1 мандат (0,43%)» – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині відбулися вибори в ОТГ.Результати повідомив заступник голови Волинської ОДАна своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, вибори відбувалися 23 грудня.«Сільські голови – 9 ОТГ1 – УКРОП2 – БПП «Солідарність»6 – Самовисуванці, яких підтримувала Солідарність», – пише посадовець.Зазначимо, що Підгайцівську ОТГ очолив, Липинську ОТГ –, Гіркополонківську ОТГ –, Тростянецьку ОТГ –, Ківерцівську міську ОТГ –, Привітненську ОТГ –, Старовижівську ОТГ –, Війницьку –та Гуто-Боровенську ОТГ –Також Денис П'ятигорець повідомив, скільки депутатських мандатів отримала кожна фракція.«Загальна кількість депутатських мандатів – 241БПП «Солідарність» - 102 мандати (42,32%)УКРОП – 45 мандатів (19,57%)БЮТ – 43 мандати (18,7%)Самовисуванці – 23 мандати (10%)Радикальна партія – 5 мандатів (2,17%)Громадянська позиція – 3 мандати (1,3%)Народний контроль – 2 мандати (0.87%)Народний рух – 2 мандати (0.87%)Свобода – 2 мандати (0.87%)Соціалістична партія – 1 мандат (0,43%)» – йдеться у дописі.

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