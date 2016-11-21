У Луцьку продаватимуть картини, щоб врятувати песиків

У Луцьку відбудеться благодійна виставка-продаж картин.Кожен охочий матимете можливість переглянути та придбати картини, зібрані кошти з яких будуть передані у фонд притулку "КП Ласка", - повідомили організатори."А також чудову нагоду поспілкуватись, обмінятись ідеями і, можливо, навіть придумати новий проект. Завдяки активності громади притулок став процвітати, тому тварини отримують все більше уваги, комфорту, їжі, лікування та навіть сім'ю! Своєю творчістю група художників підтримує благодійний рух та пропонує кожному з Вас долучитися. Якщо Ви виявите бажання взяти тваринку до себе додому, піклуватися і любити її, ми подаруємо Вам картину!" - йдеться у повідомленні.Також буде можливість залишити благодійний внесок у скриньці добра.Виставка відкриється 30 грудня в пабі Laphroaig.