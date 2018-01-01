У Луцьку підприємець-новачок заробила майже півмільйона на «мутних» тендерах Департаменту ЖКГ





Перекладання бруківки по головній пішохідній вулиці Лесі Українки для міста обійшлось в 165 106 гривень. Ремонтні роботи виконали працівники, яких найняла приватний підприємець Голець Наталія Віталіївна. Пише



Зокрема, перекладання старої бруківки з місця на місце, мало на меті ліквідувати просідання та збільшення лунок для дерев.



Здавалось хороша мета, однак на тих місцях, де виконувались відповідні ремонтні роботи, бруківка просіла ще більше. Якість виконаних робіт бажала б бути кращою.



Тоді ж літом, через підкопування кореневої системи дерев, під час літньої зливи одне із зелених насаджень звалилось на пішохідну вулицю. До кінця року, на тому місці нових насаджень ніхто з комунальних служб таки не зробив.



Відомо, що підприємець Наталія Голець, зареєстрована в квітні 2018 року у місті Луцьку, основними видами діяльності є інші спеціалізовані будівельні роботи.



За цей час вона встигла прийняти участь в трьох тендерах, і за дивним збігом обставин, всі вони для неї стали успішними, адже вона стала переможцем та підписала три контракти пов’язані з ремонтними роботами, де замовником виступає департамент ЖКГ в особі Юрія Крася.



Таким чином, успішна бізнес-леді зуміла підписати три контракти з департаментом ЖКГ на суму у 411 тисяч гривень. І так в травні цього року, вона підписала два контракти на суму у 246 тисяч гривень та в липні місяці ще один контракт на суму у 165 тисяч гривень.



1 контракт: поточний ремонт пішохідної дороги по вулиці Лесі Українки в місті Луцьку – сума 165 тисяч гривень.



2 контракт: ремонт пішохідної доріжки між будинком №2б по вулиці Чорновола та будинком №4 по вулиці Сухомлинського в місті Луцьку – сума 100 тисяч гривень.



3 контракт: поточний ремонт тротуару біля будинку №1 по вулиці Кравчука в місті Луцьку – сума 146 тисяч гривень.



Тоді лучани скаржились на неналежне вкладання бруківки по вулиці Кравчука, мовляв працівники дуже часто не доводять справу до кінця, а саме не засипають міжплиточні шви. Однак, складалось враження, що лучан більше турбувала якість викладення бруківки, ніж луцьких комунальників.





Відзначимо, що тоді ж у літній період часу на вулиці Лесі Українки відбуваються ремонтні роботи: на окремих ділянках працівники знімали стару бруківку та вкладали її назад. Бруківку, як і попередньо на Кравчука, не трамбували працівники та не засипали міжплиточні шви, і як результат бруківка рухалась під ногами.





Як тоді повідомляв директор департаменту ЖКГ Юрій Крась, роблять це з кількох причин. Зокрема, збільшують лунки для дерев та замінюють поламані поребрики. Окрім цього, в такий спосіб вирівнюють поверхню вулиці, аби не було калюж у місцях просідань.



Також посадовець інформував, що поламану бруківку заміняти не будуть, бо захід «тимчасовий». Таким чином, перекладання бруківки з місця на місце для лучан обійшлось в 165 тисяч гривень.



Таким чином, дивним лишається факт того, що підприємець «новачок» зареєструвавшись у квітні відразу тісно розпочала співпрацювати у тендерах, які пов’язані лише з департаментом ЖКГ. Та й за цей рік, приймала свідомо участь лише у трьох тендерах, де здобула перемогу.



Відчуття, наче цей підприємець була впевнена у своїй перемозі і націлена лише на працю з ремонтними роботами, які пропонує департамент ЖКГ.



Вашій увазі фото виконаних робіт підприємцем Наталією Голець.



Судячи з світлин, можна побачити, що бруківка викладена гірше, ніж була спочатку. Однак департамент ЖКГ Луцької міської ради цих вад не зауважив, а відтак складається враження, що основною метою даних робіт було освоєння бюджетних коштів одним підприємцем.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Департамент житлово-комунального господарства Луцька щороку проводить десятки тендерів на сотні тисяч гривень. І, мабуть, було б дивно, якби частина цих коштів не пішла одним і тим же виконавцям.Перекладання бруківки по головній пішохідній вулиці Лесі Українки для міста обійшлось в 165 106 гривень. Ремонтні роботи виконали працівники, яких найняла приватний підприємець. Пише Волинь UA Зокрема, перекладання старої бруківки з місця на місце, мало на меті ліквідувати просідання та збільшення лунок для дерев.Здавалось хороша мета, однак на тих місцях, де виконувались відповідні ремонтні роботи, бруківка просіла ще більше. Якість виконаних робіт бажала б бути кращою.Тоді ж літом, через підкопування кореневої системи дерев, під час літньої зливи одне із зелених насаджень звалилось на пішохідну вулицю. До кінця року, на тому місці нових насаджень ніхто з комунальних служб таки не зробив.Відомо, що підприємець Наталія Голець, зареєстрована в квітні 2018 року у місті Луцьку, основними видами діяльності є інші спеціалізовані будівельні роботи.За цей час вона встигла прийняти участь в трьох тендерах, і за дивним збігом обставин, всі вони для неї стали успішними, адже вона стала переможцем та підписала три контракти пов’язані з ремонтними роботами, де замовником виступає департамент ЖКГ в особіТаким чином, успішна бізнес-леді зуміла підписати три контракти з департаментом ЖКГ на суму у 411 тисяч гривень. І так в травні цього року, вона підписала два контракти на суму у 246 тисяч гривень та в липні місяці ще один контракт на суму у 165 тисяч гривень.1 контракт: поточний ремонт пішохідної дороги по вулиці Лесі Українки в місті Луцьку – сума 165 тисяч гривень.2 контракт: ремонт пішохідної доріжки між будинком №2б по вулиці Чорновола та будинком №4 по вулиці Сухомлинського в місті Луцьку – сума 100 тисяч гривень.3 контракт: поточний ремонт тротуару біля будинку №1 по вулиці Кравчука в місті Луцьку – сума 146 тисяч гривень.Тоді лучани скаржились на неналежне вкладання бруківки по вулиці Кравчука, мовляв працівники дуже часто не доводять справу до кінця, а саме не засипають міжплиточні шви. Однак, складалось враження, що лучан більше турбувала якість викладення бруківки, ніж луцьких комунальників.Відзначимо, що тоді ж у літній період часу на вулиці Лесі Українки відбуваються ремонтні роботи: на окремих ділянках працівники знімали стару бруківку та вкладали її назад. Бруківку, як і попередньо на Кравчука, не трамбували працівники та не засипали міжплиточні шви, і як результат бруківка рухалась під ногами.Як тоді повідомляв директор департаменту ЖКГ Юрій Крась, роблять це з кількох причин. Зокрема, збільшують лунки для дерев та замінюють поламані поребрики. Окрім цього, в такий спосіб вирівнюють поверхню вулиці, аби не було калюж у місцях просідань.Також посадовець інформував, що поламану бруківку заміняти не будуть, бо захід «тимчасовий». Таким чином, перекладання бруківки з місця на місце для лучан обійшлось в 165 тисяч гривень.Таким чином, дивним лишається факт того, що підприємець «новачок» зареєструвавшись у квітні відразу тісно розпочала співпрацювати у тендерах, які пов’язані лише з департаментом ЖКГ. Та й за цей рік, приймала свідомо участь лише у трьох тендерах, де здобула перемогу.Відчуття, наче цей підприємець була впевнена у своїй перемозі і націлена лише на працю з ремонтними роботами, які пропонує департамент ЖКГ.Вашій увазі фото виконаних робіт підприємцем Наталією Голець.Судячи з світлин, можна побачити, що бруківка викладена гірше, ніж була спочатку. Однак департамент ЖКГ Луцької міської ради цих вад не зауважив, а відтак складається враження, що основною метою даних робіт було освоєння бюджетних коштів одним підприємцем.

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