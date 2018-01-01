Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 грудня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00

Міськ. газ

м. Володимир-Волинський., вул.: Лермонтова, Ревуцького, Тараскіна



2. 09:00 - 17:00

Пилорама с. Хобултова

3. КТП-199 10:00 - 12:00 Магазин „Світлана”, ФАП с. Заріччя: вул. Нова, Садова, Рокицького, Червоно бережна, Героїв Майдану

4. КТП-201 09:00 - 17:00 с. Заріччя, вул.: Набережна, Шевченка, Героїв Майдану, Озерна, 1-24, Стемковського

5. КТП-203 09:00 - 17:00 с. Федорівка, вул.: Володимирська, Шевченка, Л.Українки

6. КТП-418 09:00 - 17:00 с. Заріччя, вул.: Озерна 21-100, Набережна, 31-100



Іваничівський район



1 ПЛ-0.4кВ Л-1 від ЗТП-173 кап.ремонт ПЛ. 9:00 -17:00 смт.Іваничі вул.Банківська 11-35



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 17:00

с.Стобихівка, вул. Хутірська



Луцький район



1. 10:00-17:00

ТзОВ «Панхім»

Філія «Луцький райавтодор»

ПВП «Едгард»

ФОП Калініч С.В. – автомайстерня

ФОП Лучицький

ФОП Панасюк О.І.

ТзОВ «Прогрес» ЛТД

ФОП Довгополюк – «Чевермет»

ФОП Форманюк

Житловий масив «Веселковий», «Надстиря», «Липневий», «Світлий», с. Рованці вул. Набережна



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00



Сільська рада, Пошта, ДНЗ, Школа, магазини, Церква

с. Припять

2. 9:00-17:00

м.Любомль вул. Поштова Виноградна І Мазепи Пушкіна



3. 9:00-17:00

с. Мосир



Любешівський район



1. 10:00-17:00

с. Залаззя, вул. Першотравнева, Зелена



Маневицький район



1. 11:00-17:00

ФОП Кузьмич В.А. Магазин,

с. Чорниж



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Репіна

вул.Яворницького

вул.Галицька

вул.1-е Грудня

вул.Луцька, 1-е, ж

вул.Липинського, 1-5, 2-12





Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю).

с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю).



2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-340 9:00-17:00 с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна.



3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-474 9:00-17:00 с.Крижівка ППМ с.Крижівка вул.Першотравнева

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-9 9:00-17:00 с.Ужова магазин с.Ужова вул.Глинище

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб. комплекс, виробниче приміщення

с.Ужова вул.Бригадна



6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-341 9:00-17:00 с.Носачевичі забійний цех

7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-335 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб.

с.Доросині вул.Шевченка





Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ

КТП-236 09:00-15:30 Маковичівська с/р – адмінприміщення, клуб, школа, пождепо, пошта, АТС, церква, ФАП, СВК»Слава»- контора, пекарня, школа, ФОП Шклярук О.М.- магазин с.Маковичі

2 ПЛ-0,4 кВ

ЗТП-199 Л-1,8 09:00-16:30 ФОП Чамбула – готель, прокуратура – адмінприміщення, будинок дитячої творчості, Суд- адмінприміщення, редакція , ФОП Добиш, Потапова, Янок, Тручу, Марчук, Назарчик, Кучеря, Фількевич, Під гайний, Омелюх, Кот, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум- торгівельні повільйони с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Щорса





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 27 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00Міськ. газм. Володимир-Волинський., вул.: Лермонтова, Ревуцького, Тараскіна2. 09:00 - 17:00Пилорама с. Хобултова3. КТП-199 10:00 - 12:00 Магазин „Світлана”, ФАП с. Заріччя: вул. Нова, Садова, Рокицького, Червоно бережна, Героїв Майдану4. КТП-201 09:00 - 17:00 с. Заріччя, вул.: Набережна, Шевченка, Героїв Майдану, Озерна, 1-24, Стемковського5. КТП-203 09:00 - 17:00 с. Федорівка, вул.: Володимирська, Шевченка, Л.Українки6. КТП-418 09:00 - 17:00 с. Заріччя, вул.: Озерна 21-100, Набережна, 31-1001 ПЛ-0.4кВ Л-1 від ЗТП-173 кап.ремонт ПЛ. 9:00 -17:00 смт.Іваничі вул.Банківська 11-351. 10:00 – 17:00с.Стобихівка, вул. Хутірська1. 10:00-17:00ТзОВ «Панхім»Філія «Луцький райавтодор»ПВП «Едгард»ФОП Калініч С.В. – автомайстерняФОП ЛучицькийФОП Панасюк О.І.ТзОВ «Прогрес» ЛТДФОП Довгополюк – «Чевермет»ФОП ФорманюкЖитловий масив «Веселковий», «Надстиря», «Липневий», «Світлий», с. Рованці вул. Набережна1. 9:00-17:00Сільська рада, Пошта, ДНЗ, Школа, магазини, Церквас. Припять2. 9:00-17:00м.Любомль вул. Поштова Виноградна І Мазепи Пушкіна3. 9:00-17:00с. Мосир1. 10:00-17:00с. Залаззя, вул. Першотравнева, Зелена1. 11:00-17:00ФОП Кузьмич В.А. Магазин,с. Чорниж1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Репінавул.Яворницькоговул.Галицькавул.1-е Груднявул.Луцька, 1-е, жвул.Липинського, 1-5, 2-121. 9:00-17:00с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю).с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю).2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-340 9:00-17:00 с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна.3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-474 9:00-17:00 с.Крижівка ППМ с.Крижівка вул.Першотравнева4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-9 9:00-17:00 с.Ужова магазин с.Ужова вул.Глинище5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб. комплекс, виробниче приміщенняс.Ужова вул.Бригадна6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-341 9:00-17:00 с.Носачевичі забійний цех7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-335 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб.с.Доросині вул.Шевченка1 ПЛ-0,4 кВКТП-236 09:00-15:30 Маковичівська с/р – адмінприміщення, клуб, школа, пождепо, пошта, АТС, церква, ФАП, СВК»Слава»- контора, пекарня, школа, ФОП Шклярук О.М.- магазин с.Маковичі2 ПЛ-0,4 кВЗТП-199 Л-1,8 09:00-16:30 ФОП Чамбула – готель, прокуратура – адмінприміщення, будинок дитячої творчості, Суд- адмінприміщення, редакція , ФОП Добиш, Потапова, Янок, Тручу, Марчук, Назарчик, Кучеря, Фількевич, Під гайний, Омелюх, Кот, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум- торгівельні повільйони с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Щорса

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