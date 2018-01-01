Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині 27 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Міськ. газ
м. Володимир-Волинський., вул.: Лермонтова, Ревуцького, Тараскіна
2. 09:00 - 17:00
Пилорама с. Хобултова
3. КТП-199 10:00 - 12:00 Магазин „Світлана”, ФАП с. Заріччя: вул. Нова, Садова, Рокицького, Червоно бережна, Героїв Майдану
4. КТП-201 09:00 - 17:00 с. Заріччя, вул.: Набережна, Шевченка, Героїв Майдану, Озерна, 1-24, Стемковського
5. КТП-203 09:00 - 17:00 с. Федорівка, вул.: Володимирська, Шевченка, Л.Українки
6. КТП-418 09:00 - 17:00 с. Заріччя, вул.: Озерна 21-100, Набережна, 31-100
Іваничівський район
1 ПЛ-0.4кВ Л-1 від ЗТП-173 кап.ремонт ПЛ. 9:00 -17:00 смт.Іваничі вул.Банківська 11-35
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 17:00
с.Стобихівка, вул. Хутірська
Луцький район
1. 10:00-17:00
ТзОВ «Панхім»
Філія «Луцький райавтодор»
ПВП «Едгард»
ФОП Калініч С.В. – автомайстерня
ФОП Лучицький
ФОП Панасюк О.І.
ТзОВ «Прогрес» ЛТД
ФОП Довгополюк – «Чевермет»
ФОП Форманюк
Житловий масив «Веселковий», «Надстиря», «Липневий», «Світлий», с. Рованці вул. Набережна
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
Сільська рада, Пошта, ДНЗ, Школа, магазини, Церква
с. Припять
2. 9:00-17:00
м.Любомль вул. Поштова Виноградна І Мазепи Пушкіна
3. 9:00-17:00
с. Мосир
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с. Залаззя, вул. Першотравнева, Зелена
Маневицький район
1. 11:00-17:00
ФОП Кузьмич В.А. Магазин,
с. Чорниж
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Репіна
вул.Яворницького
вул.Галицька
вул.1-е Грудня
вул.Луцька, 1-е, ж
вул.Липинського, 1-5, 2-12
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Трилісці (повністю).
с.Линівка (повністю).
с.Малинівка (повністю).
с.Мар’янівка (повністю).
с.Трилісці (повністю).
с.Линівка (повністю).
с.Малинівка (повністю).
с.Мар’янівка (повністю).
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-340 9:00-17:00 с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-474 9:00-17:00 с.Крижівка ППМ с.Крижівка вул.Першотравнева
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-9 9:00-17:00 с.Ужова магазин с.Ужова вул.Глинище
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб. комплекс, виробниче приміщення
с.Ужова вул.Бригадна
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-341 9:00-17:00 с.Носачевичі забійний цех
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-335 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб.
с.Доросині вул.Шевченка
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-236 09:00-15:30 Маковичівська с/р – адмінприміщення, клуб, школа, пождепо, пошта, АТС, церква, ФАП, СВК»Слава»- контора, пекарня, школа, ФОП Шклярук О.М.- магазин с.Маковичі
2 ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-199 Л-1,8 09:00-16:30 ФОП Чамбула – готель, прокуратура – адмінприміщення, будинок дитячої творчості, Суд- адмінприміщення, редакція , ФОП Добиш, Потапова, Янок, Тручу, Марчук, Назарчик, Кучеря, Фількевич, Під гайний, Омелюх, Кот, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум- торгівельні повільйони с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Щорса
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Міськ. газ
м. Володимир-Волинський., вул.: Лермонтова, Ревуцького, Тараскіна
2. 09:00 - 17:00
Пилорама с. Хобултова
3. КТП-199 10:00 - 12:00 Магазин „Світлана”, ФАП с. Заріччя: вул. Нова, Садова, Рокицького, Червоно бережна, Героїв Майдану
4. КТП-201 09:00 - 17:00 с. Заріччя, вул.: Набережна, Шевченка, Героїв Майдану, Озерна, 1-24, Стемковського
5. КТП-203 09:00 - 17:00 с. Федорівка, вул.: Володимирська, Шевченка, Л.Українки
6. КТП-418 09:00 - 17:00 с. Заріччя, вул.: Озерна 21-100, Набережна, 31-100
Іваничівський район
1 ПЛ-0.4кВ Л-1 від ЗТП-173 кап.ремонт ПЛ. 9:00 -17:00 смт.Іваничі вул.Банківська 11-35
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 17:00
с.Стобихівка, вул. Хутірська
Луцький район
1. 10:00-17:00
ТзОВ «Панхім»
Філія «Луцький райавтодор»
ПВП «Едгард»
ФОП Калініч С.В. – автомайстерня
ФОП Лучицький
ФОП Панасюк О.І.
ТзОВ «Прогрес» ЛТД
ФОП Довгополюк – «Чевермет»
ФОП Форманюк
Житловий масив «Веселковий», «Надстиря», «Липневий», «Світлий», с. Рованці вул. Набережна
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
Сільська рада, Пошта, ДНЗ, Школа, магазини, Церква
с. Припять
2. 9:00-17:00
м.Любомль вул. Поштова Виноградна І Мазепи Пушкіна
3. 9:00-17:00
с. Мосир
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с. Залаззя, вул. Першотравнева, Зелена
Маневицький район
1. 11:00-17:00
ФОП Кузьмич В.А. Магазин,
с. Чорниж
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Репіна
вул.Яворницького
вул.Галицька
вул.1-е Грудня
вул.Луцька, 1-е, ж
вул.Липинського, 1-5, 2-12
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Трилісці (повністю).
с.Линівка (повністю).
с.Малинівка (повністю).
с.Мар’янівка (повністю).
с.Трилісці (повністю).
с.Линівка (повністю).
с.Малинівка (повністю).
с.Мар’янівка (повністю).
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-340 9:00-17:00 с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-474 9:00-17:00 с.Крижівка ППМ с.Крижівка вул.Першотравнева
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-9 9:00-17:00 с.Ужова магазин с.Ужова вул.Глинище
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб. комплекс, виробниче приміщення
с.Ужова вул.Бригадна
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-341 9:00-17:00 с.Носачевичі забійний цех
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-335 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб.
с.Доросині вул.Шевченка
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-236 09:00-15:30 Маковичівська с/р – адмінприміщення, клуб, школа, пождепо, пошта, АТС, церква, ФАП, СВК»Слава»- контора, пекарня, школа, ФОП Шклярук О.М.- магазин с.Маковичі
2 ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-199 Л-1,8 09:00-16:30 ФОП Чамбула – готель, прокуратура – адмінприміщення, будинок дитячої творчості, Суд- адмінприміщення, редакція , ФОП Добиш, Потапова, Янок, Тручу, Марчук, Назарчик, Кучеря, Фількевич, Під гайний, Омелюх, Кот, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум- торгівельні повільйони с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Щорса
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