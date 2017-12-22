За вихідні на Волині рятувальники випхали з заметів сім машин. ФОТО
Сьогодні, 14:18
За три дні волинські рятувальники допомогли витягти з заметів 7 автівок.
Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
23-25 грудня внаслідок несприятливих погодних умов рятувальники області допомогли водіям і відбуксирували 7 автомобілів, де перебувало 7 осіб.
Загалом за тиждень рятувальники здійснили 94 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт, допомогли водіям 101 автотранспортного засобу та 141 людині.
А також 23-25 грудня на території Волинської області трапилося 7 пожеж.
"Загорання, що трапилися у Любомльському, Володимир-Волинському, Рожищенському, Ковельському районах, а також у містах Луцьку, Нововолинську та Ківерцях, ліквідовані працівниками пожежно-рятувальних підрозділів та місцевих пожежних команд", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
23-25 грудня внаслідок несприятливих погодних умов рятувальники області допомогли водіям і відбуксирували 7 автомобілів, де перебувало 7 осіб.
Загалом за тиждень рятувальники здійснили 94 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт, допомогли водіям 101 автотранспортного засобу та 141 людині.
А також 23-25 грудня на території Волинської області трапилося 7 пожеж.
"Загорання, що трапилися у Любомльському, Володимир-Волинському, Рожищенському, Ковельському районах, а також у містах Луцьку, Нововолинську та Ківерцях, ліквідовані працівниками пожежно-рятувальних підрозділів та місцевих пожежних команд", - йдеться у повідомленні.
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