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За вихідні на Волині рятувальники випхали з заметів сім машин. ФОТО

За вихідні на Волині рятувальники випхали з заметів сім машин. ФОТО
За три дні волинські рятувальники допомогли витягти з заметів 7 автівок.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

23-25 грудня внаслідок несприятливих погодних умов рятувальники області допомогли водіям і відбуксирували 7 автомобілів, де перебувало 7 осіб.

Загалом за тиждень рятувальники здійснили 94 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт, допомогли водіям 101 автотранспортного засобу та 141 людині.

А також 23-25 грудня на території Волинської області трапилося 7 пожеж.

"Загорання, що трапилися у Любомльському, Володимир-Волинському, Рожищенському, Ковельському районах, а також у містах Луцьку, Нововолинську та Ківерцях, ліквідовані працівниками пожежно-рятувальних підрозділів та місцевих пожежних команд", - йдеться у повідомленні.

За вихідні на Волині рятувальники випхали з заметів сім машин. ФОТО
За вихідні на Волині рятувальники випхали з заметів сім машин. ФОТО
За вихідні на Волині рятувальники випхали з заметів сім машин. ФОТО
За вихідні на Волині рятувальники випхали з заметів сім машин. ФОТО

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Теги: рятувальники, авто, кювети
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