За вихідні на Волині рятувальники випхали з заметів сім машин. ФОТО

За три дні волинські рятувальники допомогли витягти з заметів 7 автівок.Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.23-25 грудня внаслідок несприятливих погодних умов рятувальники області допомогли водіям і відбуксирували 7 автомобілів, де перебувало 7 осіб.Загалом за тиждень рятувальники здійснили 94 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт, допомогли водіям 101 автотранспортного засобу та 141 людині.А також 23-25 грудня на території Волинської області трапилося 7 пожеж."Загорання, що трапилися у Любомльському, Володимир-Волинському, Рожищенському, Ковельському районах, а також у містах Луцьку, Нововолинську та Ківерцях, ліквідовані працівниками пожежно-рятувальних підрозділів та місцевих пожежних команд", - йдеться у повідомленні.