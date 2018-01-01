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Що думають волиняни про перенесення дати святкування Різдва

Що думають волиняни про перенесення дати святкування Різдва
Уже минув рік, як Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу законів про працю в Україні». Зокрема, було вирішено 25 грудня, католицьке Різдво, визнати офіційно неробочим днем. «За» проголосувало 238 депутатів.

Документ підписав президент: єдності, звичайно, не було, адже більше 25 тисяч церков у нашій країні відзначають Різдво Христове згідно з юліанським календарем 7 січня. Пише Район.Любомль.

Близько 11 тисяч, а це майже 30 відсотків, прихожан святкують його за григоріанським 25 грудня.

Що з цього приводу думають волиняни.

Галина ЗГОРАНЕЦЬ, 68 років, с. Крушинець:

«Відвідувала костел у Києві. Звичайно, сподобалося, що прихожани сидять. Якби до Любомля ближче, ходила б на відправи. Це добре, що шанують віру сусідів».

Лариса ІЩЕНКО, 65 років, уродженка Любомльщини, жителька Луцька:

«Давно це слід узаконити. Всі цивілізовані народи зробили так. А то святкуємо Новий рік зі спиртним, масовими гуляннями, а тоді повертаємося до релігійних свят, постимо, після застілля. Доцільно взагалі відзначати Різдво 25 грудн0»я.

Іван ТРАЧ, 62 роки, м. Любомль:

«Якщо вже святкуємо цю дату, то робити вихідним один день – чи 25 грудня, чи 7 січня. А так ми ображаємо інші віри – мусульман, буддистів, хоч їх у нас, звичайно, менше. Я особисто не проти, але в жодній країні світу цього нема».

Віра РУДЕНЧУК, 50 років, уродженка Любомльського району, жителька Полтавської області:

«Воно для нас, мешканців центру, однаково: «мир», «труд», «май» забрали, а дали релігійне свято, хай навіть польське. Може, тут, на «Западній», хто в костел сходить, бо в нас це просто вихідний».

Іван ТИМОЩЕНКО, її чоловік, 55 років:

«Вони приймають закони, а ми відзначимо свято, аби ще горілка дешевша була».

Юрій ВЛАСЮК, 15 років, м. Любомль:

«Добавиться один день для відпочинку. Добре було б, якби погода гарна».

Тетяна СУЛІМ, 61 рік, м. Любомль:

«Для нас тепер усі дні однакові. Якби ми отримали таку суму, щоб і на прожиття вистачило, і на католицьке Різдво змогли б поїхати до Польщі, було б цікаво».

Валентина ЮЩУК, 70 років, с. Олеськ:

«Добре, що враховують інтереси іншої віри. Але для мене Різдво Христове – це 7 січня. Польське визнаю, проте не святкую. Мати ж моя добре знала польські колядки, а сусідка Ганна Полезнюк зі Штуня могла співати їх по півдня».

Юлія ХВАС, 34 роки, м. Любомль:

«Кожну віру треба шанувати і з повагою ставитися до неї. Вважаю, що зробила Верховна Рада правильно, адже у нас багато католиків. До речі, я ходила на службу, і мені там цікаво».

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Теги: Різдво, перенесення
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