Що думають волиняни про перенесення дати святкування Різдва





Документ підписав президент: єдності, звичайно, не було, адже більше 25 тисяч церков у нашій країні відзначають Різдво Христове згідно з юліанським календарем 7 січня. Пише



Близько 11 тисяч, а це майже 30 відсотків, прихожан святкують його за григоріанським 25 грудня.



Що з цього приводу думають волиняни.



Галина ЗГОРАНЕЦЬ, 68 років, с. Крушинець:



«Відвідувала костел у Києві. Звичайно, сподобалося, що прихожани сидять. Якби до Любомля ближче, ходила б на відправи. Це добре, що шанують віру сусідів».



Лариса ІЩЕНКО, 65 років, уродженка Любомльщини, жителька Луцька:



«Давно це слід узаконити. Всі цивілізовані народи зробили так. А то святкуємо Новий рік зі спиртним, масовими гуляннями, а тоді повертаємося до релігійних свят, постимо, після застілля. Доцільно взагалі відзначати Різдво 25 грудн0»я.



Іван ТРАЧ, 62 роки, м. Любомль:



«Якщо вже святкуємо цю дату, то робити вихідним один день – чи 25 грудня, чи 7 січня. А так ми ображаємо інші віри – мусульман, буддистів, хоч їх у нас, звичайно, менше. Я особисто не проти, але в жодній країні світу цього нема».



Віра РУДЕНЧУК, 50 років, уродженка Любомльського району, жителька Полтавської області:



«Воно для нас, мешканців центру, однаково: «мир», «труд», «май» забрали, а дали релігійне свято, хай навіть польське. Може, тут, на «Западній», хто в костел сходить, бо в нас це просто вихідний».



Іван ТИМОЩЕНКО, її чоловік, 55 років:



«Вони приймають закони, а ми відзначимо свято, аби ще горілка дешевша була».



Юрій ВЛАСЮК, 15 років, м. Любомль:



«Добавиться один день для відпочинку. Добре було б, якби погода гарна».



Тетяна СУЛІМ, 61 рік, м. Любомль:



«Для нас тепер усі дні однакові. Якби ми отримали таку суму, щоб і на прожиття вистачило, і на католицьке Різдво змогли б поїхати до Польщі, було б цікаво».



Валентина ЮЩУК, 70 років, с. Олеськ:



«Добре, що враховують інтереси іншої віри. Але для мене Різдво Христове – це 7 січня. Польське визнаю, проте не святкую. Мати ж моя добре знала польські колядки, а сусідка Ганна Полезнюк зі Штуня могла співати їх по півдня».



Юлія ХВАС, 34 роки, м. Любомль:



«Кожну віру треба шанувати і з повагою ставитися до неї. Вважаю, що зробила Верховна Рада правильно, адже у нас багато католиків. До речі, я ходила на службу, і мені там цікаво».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже минув рік, як Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу законів про працю в Україні». Зокрема, було вирішено 25 грудня, католицьке Різдво, визнати офіційно неробочим днем. «За» проголосувало 238 депутатів.Документ підписав президент: єдності, звичайно, не було, адже більше 25 тисяч церков у нашій країні відзначають Різдво Христове згідно з юліанським календарем 7 січня. Пише Район.Любомль Близько 11 тисяч, а це майже 30 відсотків, прихожан святкують його за григоріанським 25 грудня.Що з цього приводу думають волиняни.«Відвідувала костел у Києві. Звичайно, сподобалося, що прихожани сидять. Якби до Любомля ближче, ходила б на відправи. Це добре, що шанують віру сусідів».«Давно це слід узаконити. Всі цивілізовані народи зробили так. А то святкуємо Новий рік зі спиртним, масовими гуляннями, а тоді повертаємося до релігійних свят, постимо, після застілля. Доцільно взагалі відзначати Різдво 25 грудн0»я.«Якщо вже святкуємо цю дату, то робити вихідним один день – чи 25 грудня, чи 7 січня. А так ми ображаємо інші віри – мусульман, буддистів, хоч їх у нас, звичайно, менше. Я особисто не проти, але в жодній країні світу цього нема».«Воно для нас, мешканців центру, однаково: «мир», «труд», «май» забрали, а дали релігійне свято, хай навіть польське. Може, тут, на «Западній», хто в костел сходить, бо в нас це просто вихідний».«Вони приймають закони, а ми відзначимо свято, аби ще горілка дешевша була».«Добавиться один день для відпочинку. Добре було б, якби погода гарна».«Для нас тепер усі дні однакові. Якби ми отримали таку суму, щоб і на прожиття вистачило, і на католицьке Різдво змогли б поїхати до Польщі, було б цікаво».«Добре, що враховують інтереси іншої віри. Але для мене Різдво Христове – це 7 січня. Польське визнаю, проте не святкую. Мати ж моя добре знала польські колядки, а сусідка Ганна Полезнюк зі Штуня могла співати їх по півдня».«Кожну віру треба шанувати і з повагою ставитися до неї. Вважаю, що зробила Верховна Рада правильно, адже у нас багато католиків. До речі, я ходила на службу, і мені там цікаво».

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