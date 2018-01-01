Що думають волиняни про перенесення дати святкування Різдва
Сьогодні, 02:18
Уже минув рік, як Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу законів про працю в Україні». Зокрема, було вирішено 25 грудня, католицьке Різдво, визнати офіційно неробочим днем. «За» проголосувало 238 депутатів.
Документ підписав президент: єдності, звичайно, не було, адже більше 25 тисяч церков у нашій країні відзначають Різдво Христове згідно з юліанським календарем 7 січня. Пише Район.Любомль.
Близько 11 тисяч, а це майже 30 відсотків, прихожан святкують його за григоріанським 25 грудня.
Що з цього приводу думають волиняни.
Галина ЗГОРАНЕЦЬ, 68 років, с. Крушинець:
«Відвідувала костел у Києві. Звичайно, сподобалося, що прихожани сидять. Якби до Любомля ближче, ходила б на відправи. Це добре, що шанують віру сусідів».
Лариса ІЩЕНКО, 65 років, уродженка Любомльщини, жителька Луцька:
«Давно це слід узаконити. Всі цивілізовані народи зробили так. А то святкуємо Новий рік зі спиртним, масовими гуляннями, а тоді повертаємося до релігійних свят, постимо, після застілля. Доцільно взагалі відзначати Різдво 25 грудн0»я.
Іван ТРАЧ, 62 роки, м. Любомль:
«Якщо вже святкуємо цю дату, то робити вихідним один день – чи 25 грудня, чи 7 січня. А так ми ображаємо інші віри – мусульман, буддистів, хоч їх у нас, звичайно, менше. Я особисто не проти, але в жодній країні світу цього нема».
Віра РУДЕНЧУК, 50 років, уродженка Любомльського району, жителька Полтавської області:
«Воно для нас, мешканців центру, однаково: «мир», «труд», «май» забрали, а дали релігійне свято, хай навіть польське. Може, тут, на «Западній», хто в костел сходить, бо в нас це просто вихідний».
Іван ТИМОЩЕНКО, її чоловік, 55 років:
«Вони приймають закони, а ми відзначимо свято, аби ще горілка дешевша була».
Юрій ВЛАСЮК, 15 років, м. Любомль:
«Добавиться один день для відпочинку. Добре було б, якби погода гарна».
Тетяна СУЛІМ, 61 рік, м. Любомль:
«Для нас тепер усі дні однакові. Якби ми отримали таку суму, щоб і на прожиття вистачило, і на католицьке Різдво змогли б поїхати до Польщі, було б цікаво».
Валентина ЮЩУК, 70 років, с. Олеськ:
«Добре, що враховують інтереси іншої віри. Але для мене Різдво Христове – це 7 січня. Польське визнаю, проте не святкую. Мати ж моя добре знала польські колядки, а сусідка Ганна Полезнюк зі Штуня могла співати їх по півдня».
Юлія ХВАС, 34 роки, м. Любомль:
«Кожну віру треба шанувати і з повагою ставитися до неї. Вважаю, що зробила Верховна Рада правильно, адже у нас багато католиків. До речі, я ходила на службу, і мені там цікаво».
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Документ підписав президент: єдності, звичайно, не було, адже більше 25 тисяч церков у нашій країні відзначають Різдво Христове згідно з юліанським календарем 7 січня. Пише Район.Любомль.
Близько 11 тисяч, а це майже 30 відсотків, прихожан святкують його за григоріанським 25 грудня.
Що з цього приводу думають волиняни.
Галина ЗГОРАНЕЦЬ, 68 років, с. Крушинець:
«Відвідувала костел у Києві. Звичайно, сподобалося, що прихожани сидять. Якби до Любомля ближче, ходила б на відправи. Це добре, що шанують віру сусідів».
Лариса ІЩЕНКО, 65 років, уродженка Любомльщини, жителька Луцька:
«Давно це слід узаконити. Всі цивілізовані народи зробили так. А то святкуємо Новий рік зі спиртним, масовими гуляннями, а тоді повертаємося до релігійних свят, постимо, після застілля. Доцільно взагалі відзначати Різдво 25 грудн0»я.
Іван ТРАЧ, 62 роки, м. Любомль:
«Якщо вже святкуємо цю дату, то робити вихідним один день – чи 25 грудня, чи 7 січня. А так ми ображаємо інші віри – мусульман, буддистів, хоч їх у нас, звичайно, менше. Я особисто не проти, але в жодній країні світу цього нема».
Віра РУДЕНЧУК, 50 років, уродженка Любомльського району, жителька Полтавської області:
«Воно для нас, мешканців центру, однаково: «мир», «труд», «май» забрали, а дали релігійне свято, хай навіть польське. Може, тут, на «Западній», хто в костел сходить, бо в нас це просто вихідний».
Іван ТИМОЩЕНКО, її чоловік, 55 років:
«Вони приймають закони, а ми відзначимо свято, аби ще горілка дешевша була».
Юрій ВЛАСЮК, 15 років, м. Любомль:
«Добавиться один день для відпочинку. Добре було б, якби погода гарна».
Тетяна СУЛІМ, 61 рік, м. Любомль:
«Для нас тепер усі дні однакові. Якби ми отримали таку суму, щоб і на прожиття вистачило, і на католицьке Різдво змогли б поїхати до Польщі, було б цікаво».
Валентина ЮЩУК, 70 років, с. Олеськ:
«Добре, що враховують інтереси іншої віри. Але для мене Різдво Христове – це 7 січня. Польське визнаю, проте не святкую. Мати ж моя добре знала польські колядки, а сусідка Ганна Полезнюк зі Штуня могла співати їх по півдня».
Юлія ХВАС, 34 роки, м. Любомль:
«Кожну віру треба шанувати і з повагою ставитися до неї. Вважаю, що зробила Верховна Рада правильно, адже у нас багато католиків. До речі, я ходила на службу, і мені там цікаво».
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