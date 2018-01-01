На Волині автомобіль на смерть збив велосипедистку, – ЗМІ





Про це пише



Зазначають, що аварія сталася у середу, 26 грудня



Як порталу стало відомо з власних джерел, смертельну ДТП у районному центрі правоохоронці зареєстрували неподалік від цукрового заводу.



Згідно з результатами медичного освідування кермувальника, алкоголю в крові водія не виявили, він був тверезий у момент скоєння наїзду.



Відомо, що збили жінку, яка рухалася на велосипеді.

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