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На Волині автомобіль на смерть збив велосипедистку, – ЗМІ

На Волині автомобіль на смерть збив велосипедистку, – ЗМІ
У селищі Іваничі сталася смертельна ДТП.

Про це пише Т1.

Зазначають, що аварія сталася у середу, 26 грудня

Як порталу стало відомо з власних джерел, смертельну ДТП у районному центрі правоохоронці зареєстрували неподалік від цукрового заводу.

Згідно з результатами медичного освідування кермувальника, алкоголю в крові водія не виявили, він був тверезий у момент скоєння наїзду.

Відомо, що збили жінку, яка рухалася на велосипеді.

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Теги: аварія, ДТП, смерть, Волинь, Іваничі
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