На Волині автомобіль на смерть збив велосипедистку, – ЗМІ
Сьогодні, 09:13
У селищі Іваничі сталася смертельна ДТП.
Про це пише Т1.
Зазначають, що аварія сталася у середу, 26 грудня
Як порталу стало відомо з власних джерел, смертельну ДТП у районному центрі правоохоронці зареєстрували неподалік від цукрового заводу.
Згідно з результатами медичного освідування кермувальника, алкоголю в крові водія не виявили, він був тверезий у момент скоєння наїзду.
Відомо, що збили жінку, яка рухалася на велосипеді.
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Про це пише Т1.
Зазначають, що аварія сталася у середу, 26 грудня
Як порталу стало відомо з власних джерел, смертельну ДТП у районному центрі правоохоронці зареєстрували неподалік від цукрового заводу.
Згідно з результатами медичного освідування кермувальника, алкоголю в крові водія не виявили, він був тверезий у момент скоєння наїзду.
Відомо, що збили жінку, яка рухалася на велосипеді.
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