Аварія на Ковельській: у неадекватного водія знайшли білий порошок





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Нагадаємо, що



Так, зі слів очевидців, автомобіль марки TOYOTA Raw4 «дивно та неадекватно поводив себе, рухаючись проїжджою частиною, а також порушував правила дорожнього руху». Саме тому небайдужі лучани викликали екіпаж поліції.



Як пояснили кореспонденту Інформаційного агенства Волинські Новини працівники поліції, що працювали на місці події, до чергової частини надійшов виклик про те, що на вулиці Ковельській, 8 трапилася ДТП без постраждалих за участі двох автомобілів.



«Після прибуття на місце події ми виявили, що водій автомобілю Toyota Raw4 порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого відбулося зіткнення з автомобілем Mercedes. Як наслідок, за згодою водіїв обох транспортних засобів, було прийнято рішення оформляти так званий «європротокол». Коли ж були складені всі відповідні матеріали по оформленню даної ДТП, ми виявили, що водій Toyota Raw4, ймовірно, знаходиться у стані наркотичного сп’яніння», - повідомили у поліції.









Так, згідно із статтею 34 Дисциплінарного статуту Національної поліції України, «поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та/або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб».



Однак, зі слів поліцейських, при поверхневій перевірці водій помітно нервував і відмовлявся надати власну сумку для перевірки. Однак, перевіривши вміст сумки керманича Toyota, поліцейські знайшли брелок у вигляді металевої кулі з різьбою та закруткою, в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, схожа на наркотичну.



За станом на 20:30 поліцейські очікували на слідчо-оперативну групу для зясуванні всіх обставин.



До слова, зі слів поліцейських, водій TOYOTA Raw4 уже мав проблеми із законом згідно із статтею 309 КУ, тому у правоохоронців є всі підстави вважати, що знайдений порошок білого кольору - справді наркотична речовина. Однак, останнє слово - за експертами.



Варто зазначити, що інший учасник ДТП, водій Mercedes, з дозволу працівників поліції покинув місце автопрогоди за відсутності потреби в його перебуванні на місці події, оскільки схему ДТП уже склали, отримавши всі необхідні покази.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одного з учасників аварії на Ковельській поліцейські виявили білий порошок, ймовірно наркотики.Про це пишуть Волинські новини Нагадаємо, що автопригода сталася сьогодні, 28 грудня, близько 20 години.Так, зі слів очевидців, автомобіль марки TOYOTA Raw4 «дивно та неадекватно поводив себе, рухаючись проїжджою частиною, а також порушував правила дорожнього руху». Саме тому небайдужі лучани викликали екіпаж поліції.Як пояснили кореспонденту Інформаційного агенства Волинські Новини працівники поліції, що працювали на місці події, до чергової частини надійшов виклик про те, що на вулиці Ковельській, 8 трапилася ДТП без постраждалих за участі двох автомобілів.«Після прибуття на місце події ми виявили, що водій автомобілю Toyota Raw4 порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого відбулося зіткнення з автомобілем Mercedes. Як наслідок, за згодою водіїв обох транспортних засобів, було прийнято рішення оформляти так званий «європротокол». Коли ж були складені всі відповідні матеріали по оформленню даної ДТП, ми виявили, що водій Toyota Raw4, ймовірно, знаходиться у стані наркотичного сп’яніння», - повідомили у поліції.Так, згідно із статтею 34 Дисциплінарного статуту Національної поліції України, «поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та/або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб».Однак, зі слів поліцейських, при поверхневій перевірці водій помітно нервував і відмовлявся надати власну сумку для перевірки. Однак, перевіривши вміст сумки керманича Toyota, поліцейські знайшли брелок у вигляді металевої кулі з різьбою та закруткою, в якому знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, схожа на наркотичну.За станом на 20:30 поліцейські очікували на слідчо-оперативну групу для зясуванні всіх обставин.До слова, зі слів поліцейських, водій TOYOTA Raw4 уже мав проблеми із законом згідно із статтею 309 КУ, тому у правоохоронців є всі підстави вважати, що знайдений порошок білого кольору - справді наркотична речовина. Однак, останнє слово - за експертами.Варто зазначити, що інший учасник ДТП, водій Mercedes, з дозволу працівників поліції покинув місце автопрогоди за відсутності потреби в його перебуванні на місці події, оскільки схему ДТП уже склали, отримавши всі необхідні покази.

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