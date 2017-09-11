На Волині може з'явитися ще один пункт пропуску на кордоні з Польщею
Сьогодні, 17:02
На україно-польському кордоні планують відкрити ще п'ять пунктів пропуску, один з них - у Волинській області.
Про це повідомив посол України у Варшаві Андрій Дещиця в інтерв’ю інформагентству Укрінформ.
Він зауважив, що наразі пріоритетним завданням є модернізація наявних пунктів пропуску. Але реальною є також перспектива відкриття протягом двох років пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховичі" поблизу Перемишля. Для цього є вже рішення змішаної комісії з питань транскордонного та регіонального розвитку, є кошти в місцевих бюджетах, зокрема у Підкарпатському воєводстві для підготовки проектно-кошторисної документації.
Крім того, є ще кілька місць на українсько-польському кордоні, де потенційно можуть бути пункти пропуску. Це чотири місця, де відбуваються дні добросусідства: одне – на Волині, два – у Львівській області, ще одне – у Закарпатській області, де сходяться кордони України, Польщі та Словаччини.
«Об’єктивна потреба відкриття тут пунктів пропуску є. Потрібне політичне рішення і фінансове забезпечення», – зазначив Андрій Дещиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив посол України у Варшаві Андрій Дещиця в інтерв’ю інформагентству Укрінформ.
Він зауважив, що наразі пріоритетним завданням є модернізація наявних пунктів пропуску. Але реальною є також перспектива відкриття протягом двох років пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховичі" поблизу Перемишля. Для цього є вже рішення змішаної комісії з питань транскордонного та регіонального розвитку, є кошти в місцевих бюджетах, зокрема у Підкарпатському воєводстві для підготовки проектно-кошторисної документації.
Крім того, є ще кілька місць на українсько-польському кордоні, де потенційно можуть бути пункти пропуску. Це чотири місця, де відбуваються дні добросусідства: одне – на Волині, два – у Львівській області, ще одне – у Закарпатській області, де сходяться кордони України, Польщі та Словаччини.
«Об’єктивна потреба відкриття тут пунктів пропуску є. Потрібне політичне рішення і фінансове забезпечення», – зазначив Андрій Дещиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Священик УПЦ ПМ з Волині пообіцяв оскаржити у суді рішення громади про перехід до Помісної церкви
Сьогодні, 18:20
На Волині може з'явитися ще один пункт пропуску на кордоні з Польщею
Сьогодні, 17:02