Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині 3 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Іваничівський район
1. 9:30 - 13:30;
с. Литовеж (гаражі)
2. 13:30 - 16:30
вишка Київстар с. Лежниця
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 17:00
м.Камінь – Каширський, вул.Фрунзе, вул.Комсомольська.
2. 10:00 – 17:00
Школа, ССТ Сошично (магазин), Лісництво. с.Карпилівка, вул.Незалежності.
3. 10:00 – 17:00
с.Піщане, вул.Миру, вул.Молодіжна.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Школа №1, аптека, магазини: Віраж, Вопак, Іміж, Фараон, Вацак, Веселка, Водафон, Шик, Олімп м.Нововолинськ
вул.Грушевського, 1-7
вул.Винниченка, 1
2. 09:00-17:00
Магазин Приємні дрібниці
м.Нововолинськ
вул.Куліша, 1-3
вул.Героїв АТО, 2-6
вул.Сковороди, 21-25
пров.Декабристів
3. 09:00-17:00
Майстерня
м.Нововолинськ
вул.Автобусна, 2
вул.Шахтарська, 18-20
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Іваничівський район
1. 9:30 - 13:30;
с. Литовеж (гаражі)
2. 13:30 - 16:30
вишка Київстар с. Лежниця
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 17:00
м.Камінь – Каширський, вул.Фрунзе, вул.Комсомольська.
2. 10:00 – 17:00
Школа, ССТ Сошично (магазин), Лісництво. с.Карпилівка, вул.Незалежності.
3. 10:00 – 17:00
с.Піщане, вул.Миру, вул.Молодіжна.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Школа №1, аптека, магазини: Віраж, Вопак, Іміж, Фараон, Вацак, Веселка, Водафон, Шик, Олімп м.Нововолинськ
вул.Грушевського, 1-7
вул.Винниченка, 1
2. 09:00-17:00
Магазин Приємні дрібниці
м.Нововолинськ
вул.Куліша, 1-3
вул.Героїв АТО, 2-6
вул.Сковороди, 21-25
пров.Декабристів
3. 09:00-17:00
Майстерня
м.Нововолинськ
вул.Автобусна, 2
вул.Шахтарська, 18-20
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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