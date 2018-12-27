Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 січня





Іваничівський район



1. 9:30 - 13:30;

с. Литовеж (гаражі)

2. 13:30 - 16:30

вишка Київстар с. Лежниця



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 17:00

м.Камінь – Каширський, вул.Фрунзе, вул.Комсомольська.

2. 10:00 – 17:00

Школа, ССТ Сошично (магазин), Лісництво. с.Карпилівка, вул.Незалежності.

3. 10:00 – 17:00

с.Піщане, вул.Миру, вул.Молодіжна.



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Школа №1, аптека, магазини: Віраж, Вопак, Іміж, Фараон, Вацак, Веселка, Водафон, Шик, Олімп м.Нововолинськ

вул.Грушевського, 1-7

вул.Винниченка, 1

2. 09:00-17:00

Магазин Приємні дрібниці

м.Нововолинськ

вул.Куліша, 1-3

вул.Героїв АТО, 2-6

вул.Сковороди, 21-25

пров.Декабристів

3. 09:00-17:00

Майстерня

м.Нововолинськ

вул.Автобусна, 2

вул.Шахтарська, 18-20





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 3 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Іваничівський район1. 9:30 - 13:30;с. Литовеж (гаражі)2. 13:30 - 16:30вишка Київстар с. Лежниця1. 10:00 – 17:00м.Камінь – Каширський, вул.Фрунзе, вул.Комсомольська.2. 10:00 – 17:00Школа, ССТ Сошично (магазин), Лісництво. с.Карпилівка, вул.Незалежності.3. 10:00 – 17:00с.Піщане, вул.Миру, вул.Молодіжна.1. 09:00-17:00Школа №1, аптека, магазини: Віраж, Вопак, Іміж, Фараон, Вацак, Веселка, Водафон, Шик, Олімп м.Нововолинськвул.Грушевського, 1-7вул.Винниченка, 12. 09:00-17:00Магазин Приємні дрібницім.Нововолинськвул.Куліша, 1-3вул.Героїв АТО, 2-6вул.Сковороди, 21-25пров.Декабристів3. 09:00-17:00Майстерням.Нововолинськвул.Автобусна, 2вул.Шахтарська, 18-20

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