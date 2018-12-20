У Луцьку через слизьку дорогу зіткнулися дві автівки





Про це



Аварія трапилась на перехресті перед світлофором. Водій на Lada в'їхав у Peugeot, ймовірно, через дуже слизьку дорогу.



Як зазначають очевидці, декілька хвилин перед аварією, на перехресті на Карпенка-Карого не працював світлофор.



Ще одна ДТП трапилась на вулиці Задворецькій, кажуть очевидці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Карпенка-Карого Lada в'їхала у PeugeotПро це повідомляє Інформаційноме агентство Волинські Новини.Аварія трапилась на перехресті перед світлофором. Водій на Lada в'їхав у Peugeot, ймовірно, через дуже слизьку дорогу.Як зазначають очевидці, декілька хвилин перед аварією, на перехресті на Карпенка-Карого не працював світлофор.Ще одна ДТП трапилась на вулиці Задворецькій, кажуть очевидці.

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