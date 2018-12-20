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У Луцьку через слизьку дорогу зіткнулися дві автівки

У Луцьку через слизьку дорогу зіткнулися дві автівки
На вулиці Карпенка-Карого Lada в'їхала у Peugeot

Про це повідомляє Інформаційноме агентство Волинські Новини.

Аварія трапилась на перехресті перед світлофором. Водій на Lada в'їхав у Peugeot, ймовірно, через дуже слизьку дорогу.

Як зазначають очевидці, декілька хвилин перед аварією, на перехресті на Карпенка-Карого не працював світлофор.

Ще одна ДТП трапилась на вулиці Задворецькій, кажуть очевидці.


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Теги: ДПТ, Карпенка-Карого
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