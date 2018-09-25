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У луцькому притулку тваринам вживлятимуть чіпи

У луцькому притулку тваринам вживлятимуть чіпи
На луцькому комунальному підприємстві "Ласка" відтепер чіпуватимуть тварин.

Про це повідомили на офіційній сторінці притулку у Facebook.

"Пам'ятаєте благодійний флористичний майстер клас, який Юлія Чабала організувала у Китаї? На отримані кошти Юлія придбала нам 180 чіпів. Тепер ми зможемо приступити до більш ефективної реєстрації тварин у базі Animal-id.info UA (обов'язкової для всіх тварин м.Луцьк). Як це працює: якщо вашу тваринку хтось знайде на вулиці, то в першу чергу її відведуть до ветеринарного лікаря чи установи, яка має сканер та зчитають номер транспондера (мікрочіпа).", - йдеться у повідомленні.

Ввівши даний номер в базу даних реєстрації тварин, можна буде миттєво відшукати власника.

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Теги: Ласка, собаки, гроші, чіпи, тварини
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Коментарі 1
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А коли людям вживлятимуть чіпи? Це стосується самих "особливих", тих хто думає, що вище інших?
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