У луцькому притулку тваринам вживлятимуть чіпи
Сьогодні, 12:06
На луцькому комунальному підприємстві "Ласка" відтепер чіпуватимуть тварин.
Про це повідомили на офіційній сторінці притулку у Facebook.
"Пам'ятаєте благодійний флористичний майстер клас, який Юлія Чабала організувала у Китаї? На отримані кошти Юлія придбала нам 180 чіпів. Тепер ми зможемо приступити до більш ефективної реєстрації тварин у базі Animal-id.info UA (обов'язкової для всіх тварин м.Луцьк). Як це працює: якщо вашу тваринку хтось знайде на вулиці, то в першу чергу її відведуть до ветеринарного лікаря чи установи, яка має сканер та зчитають номер транспондера (мікрочіпа).", - йдеться у повідомленні.
Ввівши даний номер в базу даних реєстрації тварин, можна буде миттєво відшукати власника.
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Про це повідомили на офіційній сторінці притулку у Facebook.
"Пам'ятаєте благодійний флористичний майстер клас, який Юлія Чабала організувала у Китаї? На отримані кошти Юлія придбала нам 180 чіпів. Тепер ми зможемо приступити до більш ефективної реєстрації тварин у базі Animal-id.info UA (обов'язкової для всіх тварин м.Луцьк). Як це працює: якщо вашу тваринку хтось знайде на вулиці, то в першу чергу її відведуть до ветеринарного лікаря чи установи, яка має сканер та зчитають номер транспондера (мікрочіпа).", - йдеться у повідомленні.
Ввівши даний номер в базу даних реєстрації тварин, можна буде миттєво відшукати власника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А коли людям вживлятимуть чіпи? Це стосується самих "особливих", тих хто думає, що вище інших?
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