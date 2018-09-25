У луцькому притулку тваринам вживлятимуть чіпи

На луцькому комунальному підприємстві "Ласка" відтепер чіпуватимуть тварин.Про це повідомили на офіційній сторінці притулку у Facebook."Пам'ятаєте благодійний флористичний майстер клас, який Юлія Чабала організувала у Китаї? На отримані кошти Юлія придбала нам 180 чіпів. Тепер ми зможемо приступити до більш ефективної реєстрації тварин у базі Animal-id.info UA (обов'язкової для всіх тварин м.Луцьк). Як це працює: якщо вашу тваринку хтось знайде на вулиці, то в першу чергу її відведуть до ветеринарного лікаря чи установи, яка має сканер та зчитають номер транспондера (мікрочіпа).", - йдеться у повідомленні.Ввівши даний номер в базу даних реєстрації тварин, можна буде миттєво відшукати власника.