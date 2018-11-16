У Нововолинську подорожчав проїзд у маршрутках





Окрім того, в місті відмінили "учнівські" квитки, і тепер діти шкільного віку будуть оплачувати повну вартість квитка, - пише



Нові тарифи на проїзд в міських автобусних маршрутах затвердили під час засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради 20-го грудня.



Начальник транспорту та зв’язку Юрій Коцюра повідомив, що в жовтні звернулися перевізники з проханням відкоригувати тарифи.



За період дії попередніх змiнилися умови виробничої дiяльностi та реалiзацiї послуг, що не залежать вiд господарської дiяльностi перевiзникiв, а саме: зросли цiни та тарифи на мастильнi матеріали, запчастини, шини, акумуляторнi батареї, послуги стороннiх організацій.



Тож встановили такі тарифи:



– на маршрутах № 1, 2, 2а, 6, 8 – 5,00 грн;



– по маршрутах №4 «6-ий М-н – дачний масив Прикордонник» – 12 грн, № 4а «Пожежна площа – дачний масив Прикордонник» – 9 грн;



– по маршруту № 14 «5-ий Мікрорайон – шахта №9» – 7 грн, від пожежної площі – 5 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 2-го січня у Нововолинську діють нові ціни на проїзд: по місту – 5 гривень.Окрім того, в місті відмінили "учнівські" квитки, і тепер діти шкільного віку будуть оплачувати повну вартість квитка, - пише інформаційний портал Нововолинська Нові тарифи на проїзд в міських автобусних маршрутах затвердили під час засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради 20-го грудня.Начальник транспорту та зв’язкуповідомив, що в жовтні звернулися перевізники з проханням відкоригувати тарифи.За період дії попередніх змiнилися умови виробничої дiяльностi та реалiзацiї послуг, що не залежать вiд господарської дiяльностi перевiзникiв, а саме: зросли цiни та тарифи на мастильнi матеріали, запчастини, шини, акумуляторнi батареї, послуги стороннiх організацій.Тож встановили такі тарифи:– на маршрутах № 1, 2, 2а, 6, 8 – 5,00 грн;– по маршрутах №4 «6-ий М-н – дачний масив Прикордонник» – 12 грн, № 4а «Пожежна площа – дачний масив Прикордонник» – 9 грн;– по маршруту № 14 «5-ий Мікрорайон – шахта №9» – 7 грн, від пожежної площі – 5 грн.

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