У Нововолинську подорожчав проїзд у маршрутках
Сьогодні, 14:51
З 2-го січня у Нововолинську діють нові ціни на проїзд: по місту – 5 гривень.
Окрім того, в місті відмінили "учнівські" квитки, і тепер діти шкільного віку будуть оплачувати повну вартість квитка, - пише інформаційний портал Нововолинська.
Нові тарифи на проїзд в міських автобусних маршрутах затвердили під час засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради 20-го грудня.
Начальник транспорту та зв’язку Юрій Коцюра повідомив, що в жовтні звернулися перевізники з проханням відкоригувати тарифи.
За період дії попередніх змiнилися умови виробничої дiяльностi та реалiзацiї послуг, що не залежать вiд господарської дiяльностi перевiзникiв, а саме: зросли цiни та тарифи на мастильнi матеріали, запчастини, шини, акумуляторнi батареї, послуги стороннiх організацій.
Тож встановили такі тарифи:
– на маршрутах № 1, 2, 2а, 6, 8 – 5,00 грн;
– по маршрутах №4 «6-ий М-н – дачний масив Прикордонник» – 12 грн, № 4а «Пожежна площа – дачний масив Прикордонник» – 9 грн;
– по маршруту № 14 «5-ий Мікрорайон – шахта №9» – 7 грн, від пожежної площі – 5 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Окрім того, в місті відмінили "учнівські" квитки, і тепер діти шкільного віку будуть оплачувати повну вартість квитка, - пише інформаційний портал Нововолинська.
Нові тарифи на проїзд в міських автобусних маршрутах затвердили під час засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради 20-го грудня.
Начальник транспорту та зв’язку Юрій Коцюра повідомив, що в жовтні звернулися перевізники з проханням відкоригувати тарифи.
За період дії попередніх змiнилися умови виробничої дiяльностi та реалiзацiї послуг, що не залежать вiд господарської дiяльностi перевiзникiв, а саме: зросли цiни та тарифи на мастильнi матеріали, запчастини, шини, акумуляторнi батареї, послуги стороннiх організацій.
Тож встановили такі тарифи:
– на маршрутах № 1, 2, 2а, 6, 8 – 5,00 грн;
– по маршрутах №4 «6-ий М-н – дачний масив Прикордонник» – 12 грн, № 4а «Пожежна площа – дачний масив Прикордонник» – 9 грн;
– по маршруту № 14 «5-ий Мікрорайон – шахта №9» – 7 грн, від пожежної площі – 5 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Нововолинську подорожчав проїзд у маршрутках
Сьогодні, 14:51
Модель з Луцька знялась у фотосесії світового бренду. ФОТО
Сьогодні, 14:29
Чоловік використовував «євробляху» для крадіжки корів на Волині
Сьогодні, 14:21
У Польщі в горах застрягло декілька десятків туристів
Сьогодні, 14:20
Новорічна вантажівка «Coca-Cola» – у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:01