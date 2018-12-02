Порошенко приїде на Волинь

Петро Порошенко з робочим візитом відвідає Волинську область.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з джерел у Волинській обласній державній адміністрації.



За інформацією джерела, ймовірна дата візиту – 11 січня.



До слова, у відділі інформаційної політики ОДА не підтвердили, але і не спростували інформацію про підготовку до візиту Президента України.



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