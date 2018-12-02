Порошенко приїде на Волинь
Сьогодні, 15:46
Президент України Петро Порошенко з робочим візитом відвідає Волинську область.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з джерел у Волинській обласній державній адміністрації.
За інформацією джерела, ймовірна дата візиту – 11 січня.
До слова, у відділі інформаційної політики ОДА не підтвердили, але і не спростували інформацію про підготовку до візиту Президента України.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з джерел у Волинській обласній державній адміністрації.
За інформацією джерела, ймовірна дата візиту – 11 січня.
До слова, у відділі інформаційної політики ОДА не підтвердили, але і не спростували інформацію про підготовку до візиту Президента України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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