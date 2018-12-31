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Курс валют у Луцьку на 5 січня

Курс валют у Луцьку на 5 січня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.533, а продаж - 28.048.

Євро при купівлі становить - 31.113, при продажу - 32.061.

Курс російського рубля: купівля - 0.357, продаж - 0.420.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.925, продаж - 7.450.

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Теги: курс валют, Луцьк
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