На Тернопільщині шестеро людей отруїлися невідомим газом





На місце події прибули рятувальники, співробітники поліції, швидка допомога та аварійна служба, повідомляє



На той момент четверо людей були без свідомості.



За попередніми даними, група осіб, перебуваючи в приміщенні місцевого будинку культури, увімкнули газовий конвектор, який був несправний, тому люди отруїлися продуктами горіння.



Загалом 6 осіб з діагнозом отруєння продуктами горіння було госпіталізовано до Бережанської районної лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У будинку культури села Рай Тернопільської області сьогодні вночі місцеві жителі отруїлися невідомим газом.На місце події прибули рятувальники, співробітники поліції, швидка допомога та аварійна служба, повідомляє ДСНС На той момент четверо людей були без свідомості.За попередніми даними, група осіб, перебуваючи в приміщенні місцевого будинку культури, увімкнули газовий конвектор, який був несправний, тому люди отруїлися продуктами горіння.Загалом 6 осіб з діагнозом отруєння продуктами горіння було госпіталізовано до Бережанської районної лікарні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію