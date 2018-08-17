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На Тернопільщині шестеро людей отруїлися невідомим газом

На Тернопільщині шестеро людей отруїлися невідомим газом
У будинку культури села Рай Тернопільської області сьогодні вночі місцеві жителі отруїлися невідомим газом.

На місце події прибули рятувальники, співробітники поліції, швидка допомога та аварійна служба, повідомляє ДСНС.

На той момент четверо людей були без свідомості.

За попередніми даними, група осіб, перебуваючи в приміщенні місцевого будинку культури, увімкнули газовий конвектор, який був несправний, тому люди отруїлися продуктами горіння.

Загалом 6 осіб з діагнозом отруєння продуктами горіння було госпіталізовано до Бережанської районної лікарні.


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Теги: газ, отруєння, Тернопіль
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