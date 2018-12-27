Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 січня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00

Ферма с.Нехворощі.



Іваничівський район



1. 10:00-15:00 смт Іваничі вул.Банківська 9-35, Спортивна, Грушевського,20,22,24;

Незалежності частково, Молодіжна, Франка

2. 9:30 - 16:30

с.Заболотці вул.Шевченка, Уткіна, 28, Колгоспна 1.



Камінь-Каширський район



1. 0:00 – 17:00

с.Карпилівка, вул.. Верхівська, вул. Миру.



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

м. Любомль частково 8 Березня, Паркова.





місто Нововолинськ



1 КТП-43 09:00-17:00 Кафе Волинь, підприємець Черичукін, УЗУ, склад м.Нововолинськ

вул.Центральна, 1-7

вул.Іваничівське шосе, 16

с.Будятичі, 10, 12

вул.Садова, 10

2 ПЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-52 09:00-17:00 Ощадбанк, д/с №8, магазин №10 смт.Благодатне

вул.Миру, 13-19, 14

вул.Шахтарська

3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-128 09:00-17:00 смт.Благодатне

вул.Шахтарська, 8, 10

вул.Лопатіна, 7-11, 10-14

вул.Б.Хмельницького, 11-19, 14-20

вул.Пархоменка, 3-7, 2-6

вул.Незалежності, 1-7, 2-6



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Підліски (повністю).



2. 9:00-17:00 с.Копачівка кіоски, піцерія, КНС, адмінбудинок, дитсадок, відділення зв’язку, АТС, спортзал, магазин, церква, клуб, школа, станція. с.Копачівка вул.Ювілейна, Рожищенська.



3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня

6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 с.Тристень вул.Незалежності, Воробйова



Старовижівський район



1. 10:00 - 17:00. с Секунь повністю

2. 10:00 - 17:00 ДПМК-14 смт Ст. Вижівка



Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ

КТП-149 10:00-16:30 Пункт прийому молока с.Сушибаба

2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-2 10:00-16:30 Брикетний цех с.Кульчин

3 ПЛ-0,4 кВ

КТП-8 10:00-16:30 ФОП Гунько Я.П., Третяков В.А. - магазин, їдальня школи, ФАП с.Дольськ







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 9 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00Ферма с.Нехворощі.1. 10:00-15:00 смт Іваничі вул.Банківська 9-35, Спортивна, Грушевського,20,22,24;Незалежності частково, Молодіжна, Франка2. 9:30 - 16:30с.Заболотці вул.Шевченка, Уткіна, 28, Колгоспна 1.1. 0:00 – 17:00с.Карпилівка, вул.. Верхівська, вул. Миру.1. 9:00-17:00м. Любомль частково 8 Березня, Паркова.1 КТП-43 09:00-17:00 Кафе Волинь, підприємець Черичукін, УЗУ, склад м.Нововолинськвул.Центральна, 1-7вул.Іваничівське шосе, 16с.Будятичі, 10, 12вул.Садова, 102 ПЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-52 09:00-17:00 Ощадбанк, д/с №8, магазин №10 смт.Благодатневул.Миру, 13-19, 14вул.Шахтарська3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-128 09:00-17:00 смт.Благодатневул.Шахтарська, 8, 10вул.Лопатіна, 7-11, 10-14вул.Б.Хмельницького, 11-19, 14-20вул.Пархоменка, 3-7, 2-6вул.Незалежності, 1-7, 2-61. 9:00-17:00с.Підліски (повністю).2. 9:00-17:00 с.Копачівка кіоски, піцерія, КНС, адмінбудинок, дитсадок, відділення зв’язку, АТС, спортзал, магазин, церква, клуб, школа, станція. с.Копачівка вул.Ювілейна, Рожищенська.3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 с.Тристень вул.Незалежності, Воробйова1. 10:00 - 17:00. с Секунь повністю2. 10:00 - 17:00 ДПМК-14 смт Ст. Вижівка1 ПЛ-0,4 кВКТП-149 10:00-16:30 Пункт прийому молока с.Сушибаба2 ПЛ-0,4 кВКТП-2 10:00-16:30 Брикетний цех с.Кульчин3 ПЛ-0,4 кВКТП-8 10:00-16:30 ФОП Гунько Я.П., Третяков В.А. - магазин, їдальня школи, ФАП с.Дольськ

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