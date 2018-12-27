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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 січня

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 січня
На Волині 9 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Володимир-Волинський район

1. 09:00 - 17:00
Ферма с.Нехворощі.

Іваничівський район

1. 10:00-15:00 смт Іваничі вул.Банківська 9-35, Спортивна, Грушевського,20,22,24;
Незалежності частково, Молодіжна, Франка
2. 9:30 - 16:30
с.Заболотці вул.Шевченка, Уткіна, 28, Колгоспна 1.

Камінь-Каширський район

1. 0:00 – 17:00
с.Карпилівка, вул.. Верхівська, вул. Миру.

Любомльський та Шацький райони

1. 9:00-17:00
м. Любомль частково 8 Березня, Паркова.


місто Нововолинськ

1 КТП-43 09:00-17:00 Кафе Волинь, підприємець Черичукін, УЗУ, склад м.Нововолинськ
вул.Центральна, 1-7
вул.Іваничівське шосе, 16
с.Будятичі, 10, 12
вул.Садова, 10
2 ПЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-52 09:00-17:00 Ощадбанк, д/с №8, магазин №10 смт.Благодатне
вул.Миру, 13-19, 14
вул.Шахтарська
3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-128 09:00-17:00 смт.Благодатне
вул.Шахтарська, 8, 10
вул.Лопатіна, 7-11, 10-14
вул.Б.Хмельницького, 11-19, 14-20
вул.Пархоменка, 3-7, 2-6
вул.Незалежності, 1-7, 2-6

Рожищенський район

1. 9:00-17:00
с.Підліски (повністю).

2. 9:00-17:00 с.Копачівка кіоски, піцерія, КНС, адмінбудинок, дитсадок, відділення зв’язку, АТС, спортзал, магазин, церква, клуб, школа, станція. с.Копачівка вул.Ювілейна, Рожищенська.

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 с.Тристень вул.Незалежності, Воробйова

Старовижівський район

1. 10:00 - 17:00. с Секунь повністю
2. 10:00 - 17:00 ДПМК-14 смт Ст. Вижівка

Турійський район

1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-149 10:00-16:30 Пункт прийому молока с.Сушибаба
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-2 10:00-16:30 Брикетний цех с.Кульчин
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-8 10:00-16:30 ФОП Гунько Я.П., Третяков В.А. - магазин, їдальня школи, ФАП с.Дольськ



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Теги: відключення, світло
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