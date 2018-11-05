У Чернівцях на маленьку дитину впав телевізор





Про це повідомив заступник з контролю якості діагностики та лікування швидкої медичної допомоги Чернівців, - пише



"У 1-річного хлопчика діагностували перелом склепіння черепа субдуральної гематоми. Травма відноситься до середньої тяжкості. Стан дитини стабільний, його не оперували. Тому лікарями було прийнято рішення про переведення до дитячої лікарні для подальшого лікування. Батьки розповіли, що на нього впав телевізор", - повідомляють у лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівцях на однорічного хлопчика впав телевізор та проломив йому череп.Про це повідомив заступник з контролю якості діагностики та лікування швидкої медичної допомоги Чернівців, - пише УНН "У 1-річного хлопчика діагностували перелом склепіння черепа субдуральної гематоми. Травма відноситься до середньої тяжкості. Стан дитини стабільний, його не оперували. Тому лікарями було прийнято рішення про переведення до дитячої лікарні для подальшого лікування. Батьки розповіли, що на нього впав телевізор", - повідомляють у лікарні.

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