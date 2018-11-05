У Чернівцях на маленьку дитину впав телевізор
Сьогодні, 12:40
У Чернівцях на однорічного хлопчика впав телевізор та проломив йому череп.
Про це повідомив заступник з контролю якості діагностики та лікування швидкої медичної допомоги Чернівців, - пише УНН.
"У 1-річного хлопчика діагностували перелом склепіння черепа субдуральної гематоми. Травма відноситься до середньої тяжкості. Стан дитини стабільний, його не оперували. Тому лікарями було прийнято рішення про переведення до дитячої лікарні для подальшого лікування. Батьки розповіли, що на нього впав телевізор", - повідомляють у лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив заступник з контролю якості діагностики та лікування швидкої медичної допомоги Чернівців, - пише УНН.
"У 1-річного хлопчика діагностували перелом склепіння черепа субдуральної гематоми. Травма відноситься до середньої тяжкості. Стан дитини стабільний, його не оперували. Тому лікарями було прийнято рішення про переведення до дитячої лікарні для подальшого лікування. Батьки розповіли, що на нього впав телевізор", - повідомляють у лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
приватна
автошкола вітає зі святами
Останні новини
На Волині боржник аліментів «попав» на 100 тисяч гривень
Сьогодні, 13:07
Сервісний центр МВС Каменя-Каширського тимчасово переїжджає
Сьогодні, 13:00
У Чернівцях на маленьку дитину впав телевізор
Сьогодні, 12:40
Друге життя ялинки: луцький зоопарк приймає новорічні дерева
Сьогодні, 12:28