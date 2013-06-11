У селі на Волині горіла лазня





Про цей інцидент на щотижневій нараді у міськвиконкомі повідомив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - пише



За його словами, причини пожежі ще з'ясовуються.



А о першій годині ночі у селі Будище горіло приміщення лазні. Пожежа знищила покрівлю та перекриття споруди. Причина загорання встановлюється. Також пожежа сталася у селі Поворськ. Там 6 січня горів дерев’яний хлів. Вогнем було знищено 90 відсотків будівлі, речі домашнього вжитку та господарський інвентар. Ймовірна причина загорання – необережне поводження з вогнем власника споруди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі трапились три пожежі. Так, по вулиці Заводській горіли вхідні двері однієї із квартир багатоповерхового житлового будинку.Про цей інцидент на щотижневій нараді у міськвиконкомі повідомив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки, - пише ПроКовель За його словами, причини пожежі ще з'ясовуються.А о першій годині ночі у селі Будище горіло приміщення лазні. Пожежа знищила покрівлю та перекриття споруди. Причина загорання встановлюється. Також пожежа сталася у селі Поворськ. Там 6 січня горів дерев’яний хлів. Вогнем було знищено 90 відсотків будівлі, речі домашнього вжитку та господарський інвентар. Ймовірна причина загорання – необережне поводження з вогнем власника споруди.

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