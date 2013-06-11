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У селі на Волині горіла лазня

У селі на Волині горіла лазня
У Ковельському районі трапились три пожежі. Так, по вулиці Заводській горіли вхідні двері однієї із квартир багатоповерхового житлового будинку.

Про цей інцидент на щотижневій нараді у міськвиконкомі повідомив начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, - пише ПроКовель.

За його словами, причини пожежі ще з'ясовуються.

А о першій годині ночі у селі Будище горіло приміщення лазні. Пожежа знищила покрівлю та перекриття споруди. Причина загорання встановлюється. Також пожежа сталася у селі Поворськ. Там 6 січня горів дерев’яний хлів. Вогнем було знищено 90 відсотків будівлі, речі домашнього вжитку та господарський інвентар. Ймовірна причина загорання – необережне поводження з вогнем власника споруди.

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Теги: пожежа, Ковельський район
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