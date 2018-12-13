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У Володимирі покупці допомогли затримати грабіжника магазину

У Володимирі покупці допомогли затримати грабіжника магазину
У Володимирі-Волинському чоловік намагався пограбувати магазин.

Неприємний інцидент трапився на перший день різдвяних свят приблизно о 10-ій годині вечора, - пише Володимир медіа.

Так, до магазину «Курант», що на вулиці Луцькій, вдерся невідомий чоловік. Прикриваючи обличчя шарфом та накинувши на голову капюшон, погрожуючи касиру, намагався силоміць відкрити касу. Однак йому перешкодили покупці, які у той час завітали до магазину.

Правоохоронці взяли пояснення від продавця та вилучили відеозаписи з камер відеонагляду.

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Теги: Володимир, грабіжник
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