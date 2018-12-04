Судитимуть волинянина, який давав хабар поліцейським

На Волині судитимуть 38-річного мешканця села Осмиловичі Іваничівського району, який хотів підкупити поліцейських.Так, 12 листопада 2018 року, чоловік у Нововолинську запропонував двом працівникам поліції 520 гривень хабаря за не складання протоколів про адмінправопорушення, оскільки чоловіка зупинили за кермування автівкою у нетверезому стані, - інформує прес-служба прокуратури області.Коли ж правоохоронці відмовилися – просто лишив гроші на задньому сидінні їхнього службового автомобіля.Нині водія обвинувачують у пропозиції та наданні службовим особам неправомірної вигоди за не вчинення дії з використанням наданої їм влади чи службового становища (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 369 КК України).Чоловік повністю визнав винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, відтак з ним укладено угоду про визнання винуватості, в якій узгоджено призначення йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (8500 грн)Далі – слово за судом.