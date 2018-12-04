Судитимуть волинянина, який давав хабар поліцейським
Сьогодні, 16:05
На Волині судитимуть 38-річного мешканця села Осмиловичі Іваничівського району, який хотів підкупити поліцейських.
Так, 12 листопада 2018 року, чоловік у Нововолинську запропонував двом працівникам поліції 520 гривень хабаря за не складання протоколів про адмінправопорушення, оскільки чоловіка зупинили за кермування автівкою у нетверезому стані, - інформує прес-служба прокуратури області.
Коли ж правоохоронці відмовилися – просто лишив гроші на задньому сидінні їхнього службового автомобіля.
Нині водія обвинувачують у пропозиції та наданні службовим особам неправомірної вигоди за не вчинення дії з використанням наданої їм влади чи службового становища (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 369 КК України).
Чоловік повністю визнав винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, відтак з ним укладено угоду про визнання винуватості, в якій узгоджено призначення йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (8500 грн)
Далі – слово за судом.
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Так, 12 листопада 2018 року, чоловік у Нововолинську запропонував двом працівникам поліції 520 гривень хабаря за не складання протоколів про адмінправопорушення, оскільки чоловіка зупинили за кермування автівкою у нетверезому стані, - інформує прес-служба прокуратури області.
Коли ж правоохоронці відмовилися – просто лишив гроші на задньому сидінні їхнього службового автомобіля.
Нині водія обвинувачують у пропозиції та наданні службовим особам неправомірної вигоди за не вчинення дії з використанням наданої їм влади чи службового становища (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 369 КК України).
Чоловік повністю визнав винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, відтак з ним укладено угоду про визнання винуватості, в якій узгоджено призначення йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (8500 грн)
Далі – слово за судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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