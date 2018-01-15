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На Різдво у Луцьку обігріли і нагодували безхатьків

На Різдво у Луцьку обігріли і нагодували безхатьків
У Луцьку в територіальному центрі відкрили пункт обігріву, де забезпечили їжею та одягом безхатьків.

На вулиці Данила Галицького, 18 з 5 до 7 січня в пункт обігріву звернулись 5 осіб даної категорії, яких забезпечили харчуванням, одягом, взуттям, надано можливість користування душовою та послугами соціального робітника (перукаря), 1 особу госпіталізовано у Волинську обласну інфекційну лікарню (за показами), - повідомили в територіальному центрі.

Організація харчування осіб без постійного місця проживання, які звернулись в територіальний центр, у вихідні та святкові дні здійснюється за сприяння управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради.

На Різдво у Луцьку обігріли і нагодували безхатьків
На Різдво у Луцьку обігріли і нагодували безхатьків
На Різдво у Луцьку обігріли і нагодували безхатьків
На Різдво у Луцьку обігріли і нагодували безхатьків
На Різдво у Луцьку обігріли і нагодували безхатьків

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Теги: Різдво, свято, допомога, благодійність
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