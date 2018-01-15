На Різдво у Луцьку обігріли і нагодували безхатьків
Сьогодні, 19:43
У Луцьку в територіальному центрі відкрили пункт обігріву, де забезпечили їжею та одягом безхатьків.
На вулиці Данила Галицького, 18 з 5 до 7 січня в пункт обігріву звернулись 5 осіб даної категорії, яких забезпечили харчуванням, одягом, взуттям, надано можливість користування душовою та послугами соціального робітника (перукаря), 1 особу госпіталізовано у Волинську обласну інфекційну лікарню (за показами), - повідомили в територіальному центрі.
Організація харчування осіб без постійного місця проживання, які звернулись в територіальний центр, у вихідні та святкові дні здійснюється за сприяння управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На вулиці Данила Галицького, 18 з 5 до 7 січня в пункт обігріву звернулись 5 осіб даної категорії, яких забезпечили харчуванням, одягом, взуттям, надано можливість користування душовою та послугами соціального робітника (перукаря), 1 особу госпіталізовано у Волинську обласну інфекційну лікарню (за показами), - повідомили в територіальному центрі.
Організація харчування осіб без постійного місця проживання, які звернулись в територіальний центр, у вихідні та святкові дні здійснюється за сприяння управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Волинські синоптики розповіли, коли спадуть морози
Сьогодні, 20:00
На Різдво у Луцьку обігріли і нагодували безхатьків
Сьогодні, 19:43
Ізраїль представив логотип Євробачення-2019
Сьогодні, 19:33
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 січня
Сьогодні, 19:00