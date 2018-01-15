На Різдво у Луцьку обігріли і нагодували безхатьків

У Луцьку в територіальному центрі відкрили пункт обігріву, де забезпечили їжею та одягом безхатьків.На вулиці Данила Галицького, 18 з 5 до 7 січня в пункт обігріву звернулись 5 осіб даної категорії, яких забезпечили харчуванням, одягом, взуттям, надано можливість користування душовою та послугами соціального робітника (перукаря), 1 особу госпіталізовано у Волинську обласну інфекційну лікарню (за показами), - повідомили в територіальному центрі.Організація харчування осіб без постійного місця проживання, які звернулись в територіальний центр, у вихідні та святкові дні здійснюється за сприяння управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради.