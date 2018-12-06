Лучан кличуть на «Коляду з Тетяною Ціхоцькою»





Про це повідомили департаменті культури міськради.



13 січня у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка відбудеться Різдвяна шоу-програма «Коляда з Тетяною Ціхоцькою».



Початок о 18:00.





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