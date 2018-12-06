Лучан кличуть на «Коляду з Тетяною Ціхоцькою»
Сьогодні, 18:00
У Луцьку відбудеться різдвяна шоу-програма «Коляда з Тетяною Ціхоцькою».
Про це повідомили департаменті культури міськради.
13 січня у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка відбудеться Різдвяна шоу-програма «Коляда з Тетяною Ціхоцькою».
Початок о 18:00.
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Про це повідомили департаменті культури міськради.
13 січня у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка відбудеться Різдвяна шоу-програма «Коляда з Тетяною Ціхоцькою».
Початок о 18:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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