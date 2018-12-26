«Це щось неймовірне»: пасажири маршрутки «Нововолинськ–Рівне» всю дорогу колядували





Про цю приємну поїздку написав рівнянин Сергій Мініч на своїй сторінці у Facebook.



За словами автора допису, молоді хлопці та дівчата усю дорогу колядували. Їх підтримали усі пасажири автобуса «Нововолинськ–Рівне».



«Це щось неймовірне», - каже Сергій Мініч.



Фото ілюстративне





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пасажири маршрутки «Нововолинськ–Рівне» співали різдвяних пісень.Про цю приємну поїздку написав рівнянинна своїй сторінці у Facebook.За словами автора допису, молоді хлопці та дівчата усю дорогу колядували. Їх підтримали усі пасажири автобуса «Нововолинськ–Рівне».«Це щось неймовірне», - каже Сергій Мініч.

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