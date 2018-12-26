«Це щось неймовірне»: пасажири маршрутки «Нововолинськ–Рівне» всю дорогу колядували
Сьогодні, 20:20
Пасажири маршрутки «Нововолинськ–Рівне» співали різдвяних пісень.
Про цю приємну поїздку написав рівнянин Сергій Мініч на своїй сторінці у Facebook.
За словами автора допису, молоді хлопці та дівчата усю дорогу колядували. Їх підтримали усі пасажири автобуса «Нововолинськ–Рівне».
«Це щось неймовірне», - каже Сергій Мініч.
Фото ілюстративне
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Про цю приємну поїздку написав рівнянин Сергій Мініч на своїй сторінці у Facebook.
За словами автора допису, молоді хлопці та дівчата усю дорогу колядували. Їх підтримали усі пасажири автобуса «Нововолинськ–Рівне».
«Це щось неймовірне», - каже Сергій Мініч.
Фото ілюстративне
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