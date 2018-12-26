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«Це щось неймовірне»: пасажири маршрутки «Нововолинськ–Рівне» всю дорогу колядували

«Це щось неймовірне»: пасажири маршрутки «Нововолинськ–Рівне» всю дорогу колядували
Пасажири маршрутки «Нововолинськ–Рівне» співали різдвяних пісень.

Про цю приємну поїздку написав рівнянин Сергій Мініч на своїй сторінці у Facebook.

За словами автора допису, молоді хлопці та дівчата усю дорогу колядували. Їх підтримали усі пасажири автобуса «Нововолинськ–Рівне».

«Це щось неймовірне», - каже Сергій Мініч.

Фото ілюстративне


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Теги: маршрутка, колядки, Нововолинськ, Рівне, Волинь
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