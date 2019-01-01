Унікальна волинська «Царська сосна» отримала статус ботанічної пам’ятки

Сосна віком понад 160 років, що росте у Чорторийському лісництві ДП «Поліське ЛГ» (Маневицький р-н), віднедавна має статус ботанічної пам’ятки природи.Про це повідомляє прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.У народі дерево давно отримало назву «Царська сосна». І недаремно.Сосна має вигляд масивного дерева з окружністю стовбура 4 м. На висоті 5-6 м розгалужується на три окремих стовбури з окружністю 1 м. Два з трьох на різних висотах розділяються іще раз. Проекція крона має діаметр 20 м. Висота сосни ─ 26 м. Дерево величне, вражає природною силою та могутністю.20 грудня 2018 року Волинська обласна рада затвердила створення ботанічної пам’ятки природи «Сосна звичайна» площею 0,1 га в межах користування ДП «Поліське ЛГ».Таке рішення стало можливим в результаті злагодженої роботи Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА, ДП «Поліський ЛГ» та Черемського природного заповідника. Фахівцями було проведено обстеження могутнього дерева.Цікаво, що гілки та загальний стовбур сосни мають нерівну поверхню, внаслідок обламаних гілок в минулі роки. На розгалужених соснових гілках розміщені дупла – різні за будовою та розмірами, де можливе гніздування кажанів та білок.В результаті обстеження було підготовлено науковий звіт, який згодом був погоджений на науково-технічній раді Черемського природного заповідника.Всю роботу координувало Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА, фахівці якого і подавали на заключному етапі відповідне рішення на розгляд сесії Волинської обласної ради.