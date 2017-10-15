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Луцький фотограф опублікував світлини зимового Стиру

Луцький фотограф опублікував світлини зимового Стиру
Фотограф Олег Бурлака поділився добіркою світлин річки Стир узимку.

Її можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.

«Різдвяний настрій. Зимовий Стир», підписав фото автор.

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Луцький фотограф опублікував світлини зимового Стиру
Луцький фотограф опублікував світлини зимового Стиру
Луцький фотограф опублікував світлини зимового Стиру
Луцький фотограф опублікував світлини зимового Стиру
Луцький фотограф опублікував світлини зимового Стиру
Луцький фотограф опублікував світлини зимового Стиру

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Теги: добірка, фото, Луцьк, Стир
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