Луцький фотограф опублікував світлини зимового Стиру
Сьогодні, 09:18
Фотограф Олег Бурлака поділився добіркою світлин річки Стир узимку.
Її можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.
«Різдвяний настрій. Зимовий Стир», підписав фото автор.
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Її можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.
«Різдвяний настрій. Зимовий Стир», підписав фото автор.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
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