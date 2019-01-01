Дитині-сироті з Волині вручили ключі від квартири
Сьогодні, 10:47
Волинянка Вікторія Шевчук, яка перебувала на соціальному квартирному обліку у Грядівській сільській раді, отримала ключі від однокімнатної квартири.
Одним із важливих завдань влади є захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Відповідно до Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб із їх числа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (із змінами), рішення районної комісії з питань захисту прав дитини від 13 листопада 2018 року №13/1.
У 2018 році за кошти з державного бюджету у сумі 336 тис грн. придбали квартиру у м. Нововолинську на праві приватної власності для особи з числа дітей-сиріт, із накладенням заборони на її продаж на десять років з моменту реєстрації правочину.
9 січня під час оперативної наради голова Іваничівської районної державної адміністрації Лілія Кревська, начальник служби у справах дітей Жанна Гринюк та Грядівський сільський голова Микола Бородчук вручили ключі та правовстановлюючі документи на житло Шевчук Вікторії Валеріївні, яка перебувала на соціальному квартирному обліку у Грядівській сільській раді.
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Одним із важливих завдань влади є захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Відповідно до Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб із їх числа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (із змінами), рішення районної комісії з питань захисту прав дитини від 13 листопада 2018 року №13/1.
У 2018 році за кошти з державного бюджету у сумі 336 тис грн. придбали квартиру у м. Нововолинську на праві приватної власності для особи з числа дітей-сиріт, із накладенням заборони на її продаж на десять років з моменту реєстрації правочину.
9 січня під час оперативної наради голова Іваничівської районної державної адміністрації Лілія Кревська, начальник служби у справах дітей Жанна Гринюк та Грядівський сільський голова Микола Бородчук вручили ключі та правовстановлюючі документи на житло Шевчук Вікторії Валеріївні, яка перебувала на соціальному квартирному обліку у Грядівській сільській раді.
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