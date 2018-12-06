Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 січня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 16:00

с. Хобултова пожежне депо

ТзОВ „П’ятидні” майстерня

с. Хобултова



Іваничівський район



1. 9:00-16:00

смт.Іваничі вул.Заводська 12,14

2. 10:00-16:00

с.Грибовиця



Камінь-Каширський район



1. ЗТП-182 Л-3 09:00 – 16:00 ПП Єсіпенко В.А., ПП Ільчук Н.В., Камінь-Каширське МСТ (контора), ПП Сельвесюк С.С., „Заготконтора” Камінь-Каширської райспоживспілки (магазин). м.Камінь-Каширський, вул.. Поричанська, вул.. Торгова, вул.. Незалежності.



Ковельський район



1. 9:00-17:00 Мережі Львівської залазниці м. Ковель.



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

м. Любомль частково Промислова Володимирська

2. 9:00-17:00

СТО Тракторна бригада КЗС. С.Р Церква Магазини Мед Пункт Садочок Частково с.Підгородно Хворостів





місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Магазин Вест, перукарня Лонда м. Нововолинськ

вул.Нововолинська, 38-42

вул.Садова, 1-13, 2-10, 18-22

вул.Шахтарська, 25





Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Підліски (повністю).



2. 9:00-17:00

с.Копачівка кіоски, піцерія, КНС, адмінбудинок, дитсадок, відділення зв’язку, АТС, спортзал, магазин, церква, клуб, школа, станція. с.Копачівка вул.Ювілейна, Рожищенська.



3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня

6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 с.Тристень вул.Незалежності, Воробйова



Старовижівський район



1. 10:00-16:00

с. Рудка

2. 10:00-16:00

с. Мокре, с.Дубечно



Турійський район



1. 10:00-15:30

с.Вербично

2. 10:00-15:30

Клюська с/р- школа, клуб, ФАП, ФГ «АМІЛА» -ППМ с.Гаруша

3 ПЛ-0,4 кВ

КТП-8 10:00-15:30 ФОП Гунько Я.П., Третяков В.А. - магазин, їдальня школи, ФАП с.Дольськ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 11 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 16:00с. Хобултова пожежне депоТзОВ „П’ятидні” майстерняс. Хобултова1. 9:00-16:00смт.Іваничі вул.Заводська 12,142. 10:00-16:00с.Грибовиця1. ЗТП-182 Л-3 09:00 – 16:00 ПП Єсіпенко В.А., ПП Ільчук Н.В., Камінь-Каширське МСТ (контора), ПП Сельвесюк С.С., „Заготконтора” Камінь-Каширської райспоживспілки (магазин). м.Камінь-Каширський, вул.. Поричанська, вул.. Торгова, вул.. Незалежності.1. 9:00-17:00 Мережі Львівської залазниці м. Ковель.1. 9:00-17:00м. Любомль частково Промислова Володимирська2. 9:00-17:00СТО Тракторна бригада КЗС. С.Р Церква Магазини Мед Пункт Садочок Частково с.Підгородно Хворостів1. 09:00-17:00Магазин Вест, перукарня Лонда м. Нововолинськвул.Нововолинська, 38-42вул.Садова, 1-13, 2-10, 18-22вул.Шахтарська, 251. 9:00-17:00с.Підліски (повністю).2. 9:00-17:00с.Копачівка кіоски, піцерія, КНС, адмінбудинок, дитсадок, відділення зв’язку, АТС, спортзал, магазин, церква, клуб, школа, станція. с.Копачівка вул.Ювілейна, Рожищенська.3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 с.Тристень вул.Незалежності, Воробйова1. 10:00-16:00с. Рудка2. 10:00-16:00с. Мокре, с.Дубечно1. 10:00-15:30с.Вербично2. 10:00-15:30Клюська с/р- школа, клуб, ФАП, ФГ «АМІЛА» -ППМ с.Гаруша3 ПЛ-0,4 кВКТП-8 10:00-15:30 ФОП Гунько Я.П., Третяков В.А. - магазин, їдальня школи, ФАП с.Дольськ

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