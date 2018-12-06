Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині 11 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 16:00
с. Хобултова пожежне депо
ТзОВ „П’ятидні” майстерня
с. Хобултова
Іваничівський район
1. 9:00-16:00
смт.Іваничі вул.Заводська 12,14
2. 10:00-16:00
с.Грибовиця
Камінь-Каширський район
1. ЗТП-182 Л-3 09:00 – 16:00 ПП Єсіпенко В.А., ПП Ільчук Н.В., Камінь-Каширське МСТ (контора), ПП Сельвесюк С.С., „Заготконтора” Камінь-Каширської райспоживспілки (магазин). м.Камінь-Каширський, вул.. Поричанська, вул.. Торгова, вул.. Незалежності.
Ковельський район
1. 9:00-17:00 Мережі Львівської залазниці м. Ковель.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
м. Любомль частково Промислова Володимирська
2. 9:00-17:00
СТО Тракторна бригада КЗС. С.Р Церква Магазини Мед Пункт Садочок Частково с.Підгородно Хворостів
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Магазин Вест, перукарня Лонда м. Нововолинськ
вул.Нововолинська, 38-42
вул.Садова, 1-13, 2-10, 18-22
вул.Шахтарська, 25
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Підліски (повністю).
2. 9:00-17:00
с.Копачівка кіоски, піцерія, КНС, адмінбудинок, дитсадок, відділення зв’язку, АТС, спортзал, магазин, церква, клуб, школа, станція. с.Копачівка вул.Ювілейна, Рожищенська.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 с.Тристень вул.Незалежності, Воробйова
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с. Рудка
2. 10:00-16:00
с. Мокре, с.Дубечно
Турійський район
1. 10:00-15:30
с.Вербично
2. 10:00-15:30
Клюська с/р- школа, клуб, ФАП, ФГ «АМІЛА» -ППМ с.Гаруша
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-8 10:00-15:30 ФОП Гунько Я.П., Третяков В.А. - магазин, їдальня школи, ФАП с.Дольськ
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 16:00
с. Хобултова пожежне депо
ТзОВ „П’ятидні” майстерня
с. Хобултова
Іваничівський район
1. 9:00-16:00
смт.Іваничі вул.Заводська 12,14
2. 10:00-16:00
с.Грибовиця
Камінь-Каширський район
1. ЗТП-182 Л-3 09:00 – 16:00 ПП Єсіпенко В.А., ПП Ільчук Н.В., Камінь-Каширське МСТ (контора), ПП Сельвесюк С.С., „Заготконтора” Камінь-Каширської райспоживспілки (магазин). м.Камінь-Каширський, вул.. Поричанська, вул.. Торгова, вул.. Незалежності.
Ковельський район
1. 9:00-17:00 Мережі Львівської залазниці м. Ковель.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
м. Любомль частково Промислова Володимирська
2. 9:00-17:00
СТО Тракторна бригада КЗС. С.Р Церква Магазини Мед Пункт Садочок Частково с.Підгородно Хворостів
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Магазин Вест, перукарня Лонда м. Нововолинськ
вул.Нововолинська, 38-42
вул.Садова, 1-13, 2-10, 18-22
вул.Шахтарська, 25
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Підліски (повністю).
2. 9:00-17:00
с.Копачівка кіоски, піцерія, КНС, адмінбудинок, дитсадок, відділення зв’язку, АТС, спортзал, магазин, церква, клуб, школа, станція. с.Копачівка вул.Ювілейна, Рожищенська.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 с.Тристень вул.Незалежності, Воробйова
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с. Рудка
2. 10:00-16:00
с. Мокре, с.Дубечно
Турійський район
1. 10:00-15:30
с.Вербично
2. 10:00-15:30
Клюська с/р- школа, клуб, ФАП, ФГ «АМІЛА» -ППМ с.Гаруша
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-8 10:00-15:30 ФОП Гунько Я.П., Третяков В.А. - магазин, їдальня школи, ФАП с.Дольськ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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