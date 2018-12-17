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З мішком картоплі на спині у лютий мороз: на Волині від смерті врятували дідуся

З мішком картоплі на спині у лютий мороз: на Волині від смерті врятували дідуся
На Волині чоловік ледве не замерз, коли вночі йшов пішки до селища Стара Вижівка по трасі.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.

9 січня волинські рятувальники допомогли трьом водіям та порятували 62-річного чоловіка, який міг замерзнути на трасі.

Незважаючи на застереження синоптиків про зниження температури до 12 градусів нижче нуля, лучанин після гостин у племінниці, яка мешкає у селі Дубечно Старовижівського району, вирішив вночі їхати поїздом до Луцька.

Всі знають, що краще перечекати негоду вдома, ніж сидіти у снігу, та чоловік, який не встиг на поїзд, рушив до селища Стара Вижівка пішки з рюкзаком картоплі на спині.

Пройшовши по морозі майже десяток кілометрів, він сподівався, що хтось підвезе з водіїв, але ніхто не зупинявся. З часом сили його потроху покидали і він зрозумів, що замерзає, тож він набрав номер служби порятунку «101».

Працівники ДСНС знайшли чоловіка на трасі поблизу села Чевель і доправили його до найближчої центральної районної лікарні. Стан його здоров’я задовільний.
З мішком картоплі на спині у лютий мороз: на Волині від смерті врятували дідуся
З мішком картоплі на спині у лютий мороз: на Волині від смерті врятували дідуся
З мішком картоплі на спині у лютий мороз: на Волині від смерті врятували дідуся

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Теги: лучанин, траса, Волинь, холод, погода, мороз, рятувальник
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