З мішком картоплі на спині у лютий мороз: на Волині від смерті врятували дідуся
Сьогодні, 13:11
На Волині чоловік ледве не замерз, коли вночі йшов пішки до селища Стара Вижівка по трасі.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.
9 січня волинські рятувальники допомогли трьом водіям та порятували 62-річного чоловіка, який міг замерзнути на трасі.
Незважаючи на застереження синоптиків про зниження температури до 12 градусів нижче нуля, лучанин після гостин у племінниці, яка мешкає у селі Дубечно Старовижівського району, вирішив вночі їхати поїздом до Луцька.
Всі знають, що краще перечекати негоду вдома, ніж сидіти у снігу, та чоловік, який не встиг на поїзд, рушив до селища Стара Вижівка пішки з рюкзаком картоплі на спині.
Пройшовши по морозі майже десяток кілометрів, він сподівався, що хтось підвезе з водіїв, але ніхто не зупинявся. З часом сили його потроху покидали і він зрозумів, що замерзає, тож він набрав номер служби порятунку «101».
Працівники ДСНС знайшли чоловіка на трасі поблизу села Чевель і доправили його до найближчої центральної районної лікарні. Стан його здоров’я задовільний.
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Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.
9 січня волинські рятувальники допомогли трьом водіям та порятували 62-річного чоловіка, який міг замерзнути на трасі.
Незважаючи на застереження синоптиків про зниження температури до 12 градусів нижче нуля, лучанин після гостин у племінниці, яка мешкає у селі Дубечно Старовижівського району, вирішив вночі їхати поїздом до Луцька.
Всі знають, що краще перечекати негоду вдома, ніж сидіти у снігу, та чоловік, який не встиг на поїзд, рушив до селища Стара Вижівка пішки з рюкзаком картоплі на спині.
Пройшовши по морозі майже десяток кілометрів, він сподівався, що хтось підвезе з водіїв, але ніхто не зупинявся. З часом сили його потроху покидали і він зрозумів, що замерзає, тож він набрав номер служби порятунку «101».
Працівники ДСНС знайшли чоловіка на трасі поблизу села Чевель і доправили його до найближчої центральної районної лікарні. Стан його здоров’я задовільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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