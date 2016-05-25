Екстрим по-львівськи: містом курсує маршрутка з діркою в підлозі. ВІДЕО





Про дірку в підлозі у місцевому автобусі повідомила львів’янка Діана Луцишин. Дівчину до того ще й обікрали у громадському транспорті.



Про це вона написала у соцмережі



На знімках, які виклала львів’янка, видно, що замість сходинки перед дверима залишилася лише дірка, через яку видно асфальт, по якому рухається транспорт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Львів’яни скаржаться на стан громадського транспорту у місті.Про дірку в підлозі у місцевому автобусі повідомила львів’янка. Дівчину до того ще й обікрали у громадському транспорті.Про це вона написала у соцмережі Facebook . Згідно з її повідомленням, гаманець їй повернули, а от на стан маршрутки, в якій вона їхала, ще потрібно звернути увагу керівництву автопарку Львова.На знімках, які виклала львів’янка, видно, що замість сходинки перед дверима залишилася лише дірка, через яку видно асфальт, по якому рухається транспорт.

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