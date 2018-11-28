Одну з найпроблемніших вулиць Луцька пообіцяли відремонтувати





На вулиці планують провести поточний ремонт дорожнього покриття методом напівпросочення бітумною емульсією, – розповів перший заступник міського голови Григорій Недопад. Повідомляє



«Із приводу ремонту до мене звернулися мешканці вулиці Липовецької, які повідомили, що підтримують проведення поточних робіт. Раніше один із місцевих мешканців виступав категорично проти такого виду ремонту дорожнього покриття, а тому згода більшості людей є дуже важливою», – розповів посадовець.



«Вулиця Липовецька – одна із найбільш проблемних ділянок у Луцьку, яка вже давно потребує ремонту», – зазначив Недопад.



Поточні ремонтні роботи на цій вулиці планують розпочати навесні, із настанням відповідних погодних умов.

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