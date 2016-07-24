На Волині затримали нелегала з Туреччини





1-го січня 2019-го року о 14:10 непрацюючий громадянин Туреччини вчинив спробу перетнути державний кордон із України в Польщу поза межами пункту пропуску. Пишу



Його затримав прикордонний наряд групи реагування відділення інспекторів прикордонної служби «Морозовичі» на відстані 6000 метрів до лінії державного кордону в напрямку 840 прикордонного знаку на території Поромівської об’єднаної територіальної громади.



Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду.



Своїми умисними діями громадянин Туреччини вчинив правопорушення, передбачене ст. 204-1 ч.1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).



У судове засідання чоловік не з’явився, при цьому заявив письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності. Свою вину визнав повністю.



Розглянувши матеріали справи, що надійшли від начальника відділу прикордонної служби «Амбуків» Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України про притягнення до адміністративної відповідальності правопорушника, суд постановив визнати винним громадянина Туреччини у вчиненні правопорушення та накласти на нього стягнення у виді адміністративного арешту на строк дві доби, зарахувавши у строк відбування призначеного покарання перебування його у спеціальному приміщенні відділення інспекторів прикордонної служби «Пархоменкове», а також стягнути на користь держави судовий збір в розмірі 352 гривень 40 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іноземця, який намагався незаконно перетнути українсько-польський кордон, затримали прикордонники Львівського загону відділу прикордонної служби «Морозовичі».1-го січня 2019-го року о 14:10 непрацюючий громадянин Туреччини вчинив спробу перетнути державний кордон із України в Польщу поза межами пункту пропуску. Пишу БУГ Його затримав прикордонний наряд групи реагування відділення інспекторів прикордонної служби «Морозовичі» на відстані 6000 метрів до лінії державного кордону в напрямку 840 прикордонного знаку на території Поромівської об’єднаної територіальної громади.Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду.Своїми умисними діями громадянин Туреччини вчинив правопорушення, передбачене ст. 204-1 ч.1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).У судове засідання чоловік не з’явився, при цьому заявив письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності. Свою вину визнав повністю.Розглянувши матеріали справи, що надійшли від начальника відділу прикордонної служби «Амбуків» Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України про притягнення до адміністративної відповідальності правопорушника, суд постановив визнати винним громадянина Туреччини у вчиненні правопорушення та накласти на нього стягнення у виді адміністративного арешту на строк дві доби, зарахувавши у строк відбування призначеного покарання перебування його у спеціальному приміщенні відділення інспекторів прикордонної служби «Пархоменкове», а також стягнути на користь держави судовий збір в розмірі 352 гривень 40 копійок.

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